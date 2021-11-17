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年輕人寧排隊也不用APP訂電影票？內行人點關鍵：買了超虧

聯合新聞網 / 綜合報導
許多影城都有推出網路訂票的服務，但網友觀察後卻發現，多數年輕人都還是會到現場排隊買票，讓他相當納悶。示意圖／Ingimage
許多影城都有推出網路訂票的服務，但網友觀察後卻發現，多數年輕人都還是會到現場排隊買票，讓他相當納悶。示意圖／Ingimage

電影你習慣事先透過網路訂票，還是直接到現場排隊買票呢？大眾普遍認為年輕人對科技產品較熟悉，一名網友也覺得越年輕的人應該越懂得操作APP買票，然而經他觀察後卻發現，現在10到20歲的人大多還是選擇現場購票，讓他不禁懷疑「年輕人是不是不會用APP訂電影票？」

周末假日電影院總會湧現人潮，一名網友在PTT發文表示，今年38歲的他看電影都習慣事先買票，透過影城的APP選好位置後，到現場就能直接領票進場，若要加點食物也能當場購買，整個過程相當快速且方便。

原PO認為網路訂票可以省下很多時間，然而經他觀察後發現，多數年輕人仍選擇到現場排隊購買電影票，令他不禁懷疑「我38歲老人都會用APP訂票了，反觀10幾、20幾歲的年輕人卻不會事先手機訂票，傻傻排隊落落長，有沒有年輕人不會用APP訂電影票的卦？」

文章掀起討論，內行人也點出「背後關鍵」，由於網路訂票需要多收20元的手續費，而讓不少民眾改選現場購票，「手續費20真的貴」、「一張多20元，信用卡優惠有跟沒有一樣了」、「窮學生會想省莫名其妙的訂票手續費一張20元」，網友也發表個人看法「不用手續費的話一堆人會訂」、「小朋友會省那個手續費，大人才直接訂」。

部分網友則認為省錢不是唯一的目地，「不想給電影院賺啊」、「也不是想省，而是不想給電影院多收，不是每個人都需要買『快速通關』」，也有人認為是票種不同影響，「優惠券不給APP劃位啊」、「都用公司發的團體優惠券要現場劃位啊」。

PTT 電影 省錢

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