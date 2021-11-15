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她吃火鍋搭配「草莓果醬」！釣出網友分享更狂吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
天氣變冷適合吃火鍋。示意圖／ingimage
天氣變冷適合吃火鍋。示意圖／ingimage

天氣逐漸轉冷，又是適合吃火鍋的時節，有網友分享「吃火鍋的癖好」，她坦言「我喜歡配草莓果醬」，特殊吃法讓所有人都相當驚訝，直呼「太厲害了！」

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「我吃火鍋時喜歡配草莓果醬，大家有什麼特別奇特的吃飯癖好嗎？」

網友吃火鍋喜歡搭配草莓果醬。圖／取自臉書
網友吃火鍋喜歡搭配草莓果醬。圖／取自臉書

此吃法驚呆其他網友，紛紛留言「這也太另類，肉也沾果醬吃？」、「吃完糖尿病」、「好怪異的吃法」、「草莓醬？請給我30分鐘處理這個資訊」、「我本來以為是辣椒醬上來發廢文，點開後發現真的是草莓醬，太強了」、「這個我真的不行，草莓吐司加蛋＋胡椒還比較好吃」。

此外，也有許多人分享自己獨有的吃飯癖好，留言「我吃火鍋的涮肉片會沾沙茶醬＋生雞蛋＋芋泥一起吃」、「白飯上面灑奶粉」、「麻辣鍋加巧克力跟花生醬」、「苦瓜配番茄醬」、「西瓜白色部分加哇沙米吃」、「我吃火鍋都加巧克力醬」。

火鍋 爆廢公社

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