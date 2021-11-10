上班族「偷時間密技」讓你進超商更快速 引網喊：太讚了！

不少上班族因為公務繁忙，連吃飯時間都沒有，對此便有一位男網友分享，近期因為工作很多，所以每天的午餐都只能吃便利商店，至今連吃了兩個禮拜，終於讓他找到「能最快進出便利商店的方法」。

原PO在Dcard上以「上班族偷時間的小技巧」為題分享，近期因為年底，公司的專案量比平常還多，讓他會議一場一場的開，連午餐都只能吃超商，但在連吃了兩個禮拜後，讓他「找到了最快進出便利商店的方法」。

他分享道，第一個就是設置「傳訊息給1922的捷徑」，若是使用iPhone手機的用戶，即可在「捷徑」這個App裡面設置，以後只要點開捷徑，然後掃碼，就會自動完成；第二個則是「使用Apple Watch付款」，因為手錶能直接解鎖iPhone，還能Apple Pay綁常用的visa卡及發票載具，讓結帳快很多。

最後原PO也分享，最後一個方法便是要有「虔誠的心」，祈禱前面沒有繳費的大媽、沒有鬧事的阿伯，就可以在超商快速的結帳離開。他補充道，自己有次遇到大媽繳費全用零錢，真的會在後面急得半死。

此文一出，便有許多網友紛紛表示，「1922真的很方便」、「看這篇學到實聯制捷徑，太讚了QQ謝原po」、「我也是瘋狂吃超商的社畜」，更有人分享「網友製作簡訊實聯制的捷徑腳本」，以及有些店家需要看到簡訊的頁面，因此做了一點微調的捷徑腳本。