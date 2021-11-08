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4.8坪龐貝城奴隸宅「在台成小豪宅」 網估：在台北能賣1500萬

聯合新聞網 / 綜合報導
考古學家在龐貝城發現奴隸房。 路透社
考古學家在龐貝城發現奴隸房。 路透社

考古學家在6日於義大利古羅馬龐貝城（Pompeii）郊區發現一間奴隸房，房間約4.8坪，該房間為三人小家庭的住所。PTT鄉民轉發新聞直呼「這不是台灣坪數的算法」，並以台灣房產算法，精準加上公設比、停車位、遮雨棚、陽台等算出「這是總坪數20坪的精品小豪宅」，其他人直言「這在台北可以賣到1500萬吧」。

考古學家在龐貝城發現一間奴隸房，內有三張木床、陶罐、戰車車軸，該房間約4.8坪，學者判斷這是屬於三人小家庭的住所，他們則在此進行製造及保養戰車的工作，並認為這是「歷史中很少出現的社會底層的面貌」。

考古學家在龐貝城發現奴隸房。 歐新社
考古學家在龐貝城發現奴隸房。 歐新社

PTT網友轉發新聞，並表示「4.8坪？這樣寫就不對了！這不是台灣坪數的算法」，他精算「這個案子呢，還有1.55坪的陽台、0.66坪的雨遮（舊建照）、公設比35％、外加9.26坪的停車位」。

該網友以台灣房產算法試算，「總坪數這邊算一下給你看，(4.8+1.55+0.66)/(100％-35％)+9.26=20.045，看清楚了，這是總坪數20坪的精品小豪宅，懂嗎？」

搞笑又心酸的算法引發大批網友熱議，其他網友留言「奴隸住的比現代社畜還好」、「奴隸不如」、「這才是真實算法」、「您房仲系？」、「這不就是我在住的房子」、「月租3萬5」、「這就含車位的套房啊，台北可以賣到1500萬吧」。

PTT 奴隸 考古 羅馬

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