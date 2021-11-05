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揭開馬雲突然失寵之謎！原來是見了這個人沒報備

孩子滿月外公外婆包了50萬大紅包 網羨：投胎正確比投資重要

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友剛生寶寶，結果孩子的外公外婆包了大約有50萬元的超大紅包，讓不少人看了好羨慕。 圖／翻攝自爆料公社
一名網友剛生寶寶，結果孩子的外公外婆包了大約有50萬元的超大紅包，讓不少人看了好羨慕。 圖／翻攝自爆料公社

結婚是人生一大喜事，當家中增添新生兒時更是喜上加喜，一名網友剛生了可愛的寶寶，家中長輩非常開心，竟大手筆包了厚厚一大疊的紅包贈送，照片PO網後羨煞不少人

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，只見寶寶旁邊放了一包紅包，裡面塞著相當厚的一疊鈔票，全部都是千元大鈔，目測至少有50萬之多，原PO還開心地寫道「謝謝外公外婆的初新手滿月大禮包」。

照片一出讓許多人相當羨慕，有人認為這是外公外婆慰勞女兒所給的，「其實這也是爸爸媽媽對出嫁後的女兒的疼愛」、「只有外公外婆才會如此大方啊！一半都是心疼女兒懷孕辛苦和養家不容易」、「雖然大概是到3歲的花費，也是讓人感到非常欣慰」、「外公外婆都不會讓人失望，主要應該是包給女兒的」。

還有網友開玩笑地說，「阿公阿嬤暗示的很清楚了，小孩請自己帶」、「這孩子帶財」、「這禮包最實用了，比送尿布好多了」、「恭喜投胎到對的地方」、「正確投胎遠比正確投資重要得多了」、「一出生就半桶金」、「贏在起跑點」。

紅包

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