快訊

年供台約558億台幣軍事資金 美6參議員提《台灣威懾法》

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女大生失戀騎車「飆高音」訴苦遭警攔查 男性網友怨：待遇不同

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生失戀騎車高歌渲洩情緒，引來警方關注。 示意圖／pakutaso
女大生失戀騎車高歌渲洩情緒，引來警方關注。 示意圖／pakutaso

人生不如意事十常八九，渲洩情緒方式也不盡相同，一名女大生就選在深夜騎車時放聲高歌發洩失戀痛苦，沒想到引來警方注意，將她攔下關切，結局暖哭網友。

該名女大生在Dcard發文，稱最近發現暗戀多年的學長交了新女友，失戀的感傷與生活壓力堆積在一起，讓她選在實習下班、路上沒人的時候，邊騎車邊唱歌，肆無忌憚的「飆高音」發洩。結果此舉引起警方關注，在她唱得忘我時，忽然被警車靠近並示意她「靠邊停」。

警方攔查讓女大生心中一陣緊張，擔心自己是否有違規或犯法，結果員警表示，因為聽到她唱歌哭訴被人拋棄、尋死覓活、情緒激動，又發現她眼眶通紅，十分擔心，才將她攔下關心。女大生當下也非常感動，雖然因為明天一大早有課無法多聊，仍是很感謝員警願意關心這種小事，還花費半小時請她喝飲料聊心事，但也表示感動之餘她也覺得「很尷尬」。

不少網友紛紛留言大讚警察好暖，「台灣的警察真的超暖的」、「他是不是怕妳跑去自殺？警察很暖啊」、「雖然我笑了，但我覺得警察很暖心啊」、「警察守護了世界的安寧」，不過有男性網友抱怨待遇不同，不是被警告「不要亂叫」，就是被指責「製造噪音」要開罰單。

延伸閱讀

太強了！國中頭痛人物重考拚上台大 學渣8+9的逆襲之路曝光

丈夫以為升官發財都是靠自己 人妻親揭密：因為我睡了他老闆

網路賣耳環同校生留言「好兇」 東華女大生反擊申請性平調查

惡搞外送員？女大生半夜叫72包衛生紙 校方：應誤會

相關新聞

女大生失戀騎車「飆高音」訴苦遭警攔查 男性網友怨：待遇不同

人生不如意事十常八九，渲洩情緒方式也不盡相同，一名女大生就選在深夜騎車時放聲高歌發洩失戀痛苦，沒想到引來警方注意，將她攔下關切，結局暖哭網友。

要價1萬9幾乎完銷！名牌「洞洞高跟鞋」太獵奇嚇壞網友

法國時尚品牌BALENCIAGA 2018年曾與被稱作「布希鞋」cross聯名合作厚底拖鞋，當時要價2萬6千元，隨後在BALENCIAGA 2022春季大秀上再次聯名推出「洞洞高跟鞋」，價格文1萬9900元。造型設計師「溫蒂姐」看到該款實品後驚呆不已，網友看完後也驚訝「有錢人的世界我不懂」。

被BMW車主開錯車門PO文「感謝肯定」 網笑翻：畢生最大榮耀

你也曾發生過上錯車的糗事嗎？一位網友表示日前在路邊臨停買飲料，後車門突然被一名男子打開，兩人四目相接，男子尷尬道歉後走向自己的車子駕車離開，原來是停在前面的BMW 640車主認錯車，讓原PO開心發文「感謝您對HONDA的肯定」，

一個手掌大！東京街頭神秘窄門僅寬22cm 真實用途曝光

窄到僅1個手掌大小的門，可以有什麼用途？日本網路近日流傳一張有趣的照片，有人在東京街頭發現1道神秘的窄門，寬度僅約20公分，正常人都無法進去，空間亦難以擺放物件，有網友笑言是「世上最無用的門」。不過照片曝光後引來當地傳媒追訪，發現這道窄門有實際用途。

跟風馬斯克！公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻：加薪了啦

全球首富馬斯克（Elon Musk）今（1日）突然在推特PO出曹植創作的「七步詩」，令許多外國人摸不著頭緒紛紛問「什麼意思」。不管馬斯克的推文的真正意圖是什麼，這篇「七步詩」都引發網友熱議...

醫師公會刊物公開徵婚、附電話號碼 網友笑：媽寶聯絡簿

醫師公會刊物除了有學術文章、教育專欄、杏林隨筆等，竟然還有徵婚服務！在刊物「會員服務廣告」一欄中，有不少醫師或醫師父母的孩子在徵婚，並直接附上聯絡方式，讓網友笑說「媽寶聯絡簿」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。