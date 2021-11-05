女大生失戀騎車「飆高音」訴苦遭警攔查 男性網友怨：待遇不同

人生不如意事十常八九，渲洩情緒方式也不盡相同，一名女大生就選在深夜騎車時放聲高歌發洩失戀痛苦，沒想到引來警方注意，將她攔下關切，結局暖哭網友。

該名女大生在Dcard發文，稱最近發現暗戀多年的學長交了新女友，失戀的感傷與生活壓力堆積在一起，讓她選在實習下班、路上沒人的時候，邊騎車邊唱歌，肆無忌憚的「飆高音」發洩。結果此舉引起警方關注，在她唱得忘我時，忽然被警車靠近並示意她「靠邊停」。

警方攔查讓女大生心中一陣緊張，擔心自己是否有違規或犯法，結果員警表示，因為聽到她唱歌哭訴被人拋棄、尋死覓活、情緒激動，又發現她眼眶通紅，十分擔心，才將她攔下關心。女大生當下也非常感動，雖然因為明天一大早有課無法多聊，仍是很感謝員警願意關心這種小事，還花費半小時請她喝飲料聊心事，但也表示感動之餘她也覺得「很尷尬」。

不少網友紛紛留言大讚警察好暖，「台灣的警察真的超暖的」、「他是不是怕妳跑去自殺？警察很暖啊」、「雖然我笑了，但我覺得警察很暖心啊」、「警察守護了世界的安寧」，不過有男性網友抱怨待遇不同，不是被警告「不要亂叫」，就是被指責「製造噪音」要開罰單。