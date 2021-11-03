被BMW車主開錯車門PO文「感謝肯定」 網笑翻：畢生最大榮耀

你也曾發生過上錯車的糗事嗎？一位網友表示日前在路邊臨停買飲料，後車門突然被一名男子打開，兩人四目相接，男子尷尬道歉後走向自己的車子駕車離開，原來是停在前面的BMW 640車主認錯車，讓原PO開心發文「感謝您對HONDA的肯定」，

一位網友在《爆廢公社公開版》發文表示，日前買飲料將車停在一輛BMW 640的後面，買完上車後，後車門突然被一名男子打開準備放他的飲料，原PO回頭和男子「深情對望」了一眼，男子羞澀的說抱歉離開，走向前面的BMW 640打開後座放飲料，然後坐上駕駛座駛離。

事發突然，當原PO回過神時，驚呼「是車主，是車主」，原因是一般常發生的是乘客上錯車，沒想到「車主」竟也錯認錯自己的愛車，而且還是雙B車主，讓原PO興奮發文表示，「這位車主，如果您也是廢友，我想跟你說……感謝您對HONDA的肯定」。

貼文引發網友熱論，笑說「很HIGH吧，價差幾百萬被認錯」、「他前一台應該跟你一樣」、「可能是他人生的第一部車，所以意難忘」、「HONDA車主畢生最大的榮耀」、「副駕駛認錯車就算了，車主自己還認錯車，車子價錢差很多呢」、「女生就算了，男生怎麼可能搞錯自己的車」。

還有網友分享自己的經驗，「我也上錯車過，真的好丟臉啊」、「我開錯車門（幸好那台車上沒有人，我一直打不開）我老公停後面看我」、「去幼兒園接小孩時常上錯車，最常被上錯車的車主竟是小女同班的家長，畢典時竟還坐在我隔壁，丟臉丟到最後一日啊」。