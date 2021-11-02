跟風馬斯克！公部門小編接力仿作「七步詩」網友笑翻：要加薪了吧

全球首富馬斯克（Elon Musk）今（1日）突然在推特PO出曹植創作的「七步詩」，令許多外國人摸不著頭緒紛紛問「什麼意思」。不管馬斯克的推文真正意圖是什麼，這篇「七步詩」都引發網友熱議，也帶動台灣許多公部門小編紛紛「致敬」。

馬斯克推文以人類（Humankind）為題，引用曹植《七步詩》寫下，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣；本是同根生，相煎何太急」讓許多外國人看傻眼，就算丟到Google翻譯也看不懂，還調侃馬斯克「是不是被AI控制了」。

不過，這首詩給了台灣公部門小編「創作空間」，紛紛在粉專吟詩「致敬」馬斯克，讓許多網友笑翻，「太趕得上時事！」、「這梗也跟太快XD」、「小編要加薪了吧」。

司法院小編率先PO出，「爭子告子母​，子在庭中泣​；本是同林鳥​，請你別再吉​」，以此來科普監護權歸屬及家事事件法。

而財政部小編也來跟風，呼籲民眾快對發票，別跟獎金過不去，貼文寫道「發票放過期，躲在被中泣；本是幸運兒，剩三天很急​」。

內政部小編也來搶搭七步詩梗，吟詩寫下「脫單本無期，Dog在府中泣；本是同單身，相見來聯誼​」，藉由貼文來宣傳內政部辦理的聯誼資訊，也讓許多網友笑說，「好喔，笑著笑著就哭了」。