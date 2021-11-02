醫師公會刊物公開徵婚、附電話號碼 網友笑：媽寶聯絡簿

醫師公會刊物除了有學術文章、教育專欄、杏林隨筆等，竟然還有徵婚服務！在刊物「會員服務廣告」一欄中，有不少醫師或醫師父母的孩子在徵婚，並直接附上聯絡方式，讓網友笑說「媽寶聯絡簿」。

臉書粉絲團《美到沒朋友 Très Jolie》上傳一張醫師公會刊物的內頁，只見會員服務廣告列有不少徵婚資訊，如「71年次女醫師，秀外慧中，誠徵品優體健具責任感未婚男醫為友，留南部發展佳」、「83年次北部開業醫師之女，單純貌佳，誠徵醫師、牙醫為婚友」、「開業醫之子，73年次國中老師師大碩畢，徵適齡醫師老師為婚友」、「會員之子牙醫師34歲忠厚貌端正、境優；徵有緣牙醫或正職淑女為友」、「醫師之女80年次牙醫師，溫柔幽默，氣質佳。徵有緣醫或牙醫師為婚友」，而每一條徵婚廣告都附有電話號碼供聯絡。

醫師公會刊物的內頁，只見會員服務廣告列有不少徵婚資訊，每一條徵婚廣告都附有電話號碼供聯絡。圖擷自 美到沒朋友 Très Jolie

許多網友幽默留言，「被發現了我們醫界歡樂的泉源」、「愛情青紅燈醫界轉生」、「應該是寶媽寶爸通訊錄」、「每期台灣醫界最期待就這塊」、「這根本『布魯斯威利是鬼』等級的爆雷啊」、「我也是73年次國中老師師大碩畢耶，但不是開業醫之子」。有些網友則說，一直以來都有徵婚廣告，「幾十年來都這樣」、「沒想到現在還有」、「以前更多更長，我記得還可以跨頁，而且有些條件超多超仔細」。

不過，也有網友認為，醫師的工作繁忙，如果娶、嫁的對象也是醫師，並不是一個好選擇；也有些猜測，徵婚廣告可能是醫師的長輩所刊登，當事人也不知情。