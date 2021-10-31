聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬聖節出現迷你蔡英文超萌！網喊相似度99％ 還有小小陳時中
萬聖節來臨，台灣家長發揮創意，幫自己的小孩盛裝打扮。除了韓國電視劇《魷魚遊戲》成為今年的熱門裝扮，也有家長將自己的小朋友打扮成政治人物。一位短髮小女孩則戴方框眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%，引起不少網友的關注，更幽默喊道：「台灣的未來不是夢」。
週末適逢萬聖節，許多家長帶喬裝的小朋友上街，一同慶祝節日。其中有一位短髮小女孩的裝扮吸引眾人目光，圖中可見小女孩戴上方框眼鏡、身穿淺灰西裝外套，手拿穿著同款衣服的蔡英文舉牌，讓不少網友喊道「太可愛了啦」、「迷你蔡英文」、「完美複製」，也有網友笑說「有接棒者了」、「等她選總統」、「台灣的未來不是夢」，連民進黨立委陳亭妃也表示「今年最有創意的萬聖節打扮」。
除此之外，也有小朋友打扮成衛福部長陳時中，身穿制服背心、手上拿著今日本土「+0」的牌子、還弄成泛白的頭髮，化妝皺紋、黑眼圈。還有家長把小孩裝扮成光頭造型，穿著一淺藍襯衫，衣服背後寫著「苦民所苦、睡到中午」，讓不少網友會心一笑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言