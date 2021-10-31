萬聖節出現迷你蔡英文超萌！網喊相似度99％ 還有小小陳時中

人體構造相當精密，除了每一個器官功能不同，有時各部位之間還有神秘的比例關聯。一名女網友就分享，自己一直都知道人的腳底板和「身上某處」一樣長，但身邊的人大多從未聽聞，甚至許多人起初總先質疑，直到親自實測才恍然大悟；隨後她也貼出照片親自佐證，話題引發討論。

2021-10-28 21:14