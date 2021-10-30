明年教召改訓期14天！七年級生炸鍋：打疫苗排最後 當兵排第一

為了強化後備戰力，國防部長邱國正昨天(29日)表示，明年預估將有一萬名後備軍人接受「1年1召、1次14天」的教育召集，其餘維持5天訓期，這消息讓去年因延召哀嚎的七年級生超不滿，大抱怨「又是七年級生中招，能不能放過我們！」。

為了因應台海軍事緊張升高，邱國正表示，後備軍人目前是每2年召訓1次，明年起將改為1年1召、訓期14天，同時將對此進行驗證，並分階段實施，預估明年有1萬名後備軍人參與，其餘人員仍維持5天訓期，若再加上1萬名受驗證後備軍人，1年預估可施訓11萬人。

此消息一出也在PTT引起熱議，不少七年級生看完炸鍋，表示「本來5天教召已經很靠X，現在跟我說14天，又是七年級生中招，能不能放過七年級生」。

還有不少人抱怨，「打疫苗排最後，打戰優先上 」、「疫苗最後打，當兵排第一，七年級可憐哪」、「好手好腳可能都會要上前」、「自己選的怪誰」、「先把4個月兵役延長吧！七年級生兵役期比歡樂營教召到老還長」。