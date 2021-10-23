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全聯宣布併購大潤發 網笑：福利熊帝國來了

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯將併購大潤發，為國內量販通路投下震撼彈。合成圖／聯合報系資料照
全聯將併購大潤發，為國內量販通路投下震撼彈。合成圖／聯合報系資料照

全台量販店龍頭家樂福、大潤發近期紛紛傳出求售，全聯福利中心昨宣布，將收購大潤發量販店，預計明年中完成；未來大潤發品牌是否繼續保留，全聯表示，將待主管機關核准後，進一步討論。不過此消息拋出後，不少網友都感嘆，撿便宜的選擇恐又少了一種。

大潤發1996年成立，為潤泰企業集團總裁尹衍樑創辦，在台灣有多間量販店、鮮食集、便利店，規模僅次於家樂福，若全聯將大潤發併購，屆時全台總店面恐突破千家。有網友在PTT八卦板分享全聯併購大潤發新聞，並指出「便宜的生鮮大賣場沒囉?以後大潤發改叫大全聯嗎?」

對此，不少網友都在留言處表示，「全聯要一統江湖了嗎」、「全聯真的厲害，越做越大」、「以後可以在量販店聽到福利熊了」、「大全聯帝國要來了」、「大潤發有自動收銀，所以不會要求支援了」、「比較喜歡去逛大潤發，現在要改去家樂福了嗎」、「大潤發完全不長進，被打趴轉賣很正常」、「全聯願意開拓偏鄉，店租低價格統一」。

但有網友也擔憂未來搶便宜的選擇越來越少，「統一不是好事，競爭才對消費者有利」、「消費者選擇越來越少了，慘」、「大潤發最便宜欸，要沒了嗎」、「便宜的大賣場要消失了」、「大潤發真的便宜 被併購之後是不是就沒那麼優惠了」、「看來要靠愛買省錢」。

量販店 大潤發 全聯

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