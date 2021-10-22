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跟風買《魷魚》公仔！她收到實品嚇傻 網笑翻：比原版還驚悚

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享自己購買影集《魷魚遊戲》中的公仔，收到實體卻令人「超驚嚇」。 圖擷自facebook
有網友分享自己購買影集《魷魚遊戲》中的公仔，收到實體卻令人「超驚嚇」。 圖擷自facebook

Netflix的南韓影集《魷魚遊戲》在全球爆紅，討論度居高不下，劇情相關的周邊商品也隨之推出。有位女網友就分享，自己購買了劇中「123木頭人」出現的玩偶造型公仔，沒想到實際收到商品後，卻讓她驚嚇不已，貼文引起熱議。

原PO在臉書社團「爆笑公社2」發文表示，近期看了火紅的《魷魚遊戲》後，她和好友一起在網路購買了123木頭人公仔，但收到商品打開後，卻讓她驚嚇到不行，友人看了也直呼「這是不是該放在門口避邪？」

原PO隨後貼出影集劇照和造型公仔的對比照，只見兩者雖然都身穿黃色襯衫配橘色吊帶裙、白長襪和黑皮鞋，也同樣都梳著雙馬尾髮型，但臉部五官部分卻相差甚遠，購買來的公仔除了有著粗眉、上斜眼型外，嘴上還塗著鮮紅色唇膏，並歪斜一邊，皮膚顏色也格外死白，整體散發一種詭異氛圍。

貼文曝光後，網友紛紛看傻，留言直呼「這收到真的會嚇死」、「這個更恐怖耶，放家裡隨時會被嚇到」、「也差太多了吧」、「她誰啦」、「這是恰吉的女朋友嗎」、「好像紙紮人」；許多人則忍不住笑回「相似處是都很恐怖」、「比原版還驚悚」、「這好像更適合123木頭人遊戲耶」。

魷魚遊戲 南韓

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