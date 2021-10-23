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八點檔橋段超有梗！經典劇情引網爆笑

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「天之驕女」劇情新穎吸睛，「多情城市」結局引熱議。 圖片來源/unsplash
「天之驕女」劇情新穎吸睛，「多情城市」結局引熱議。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「八點檔」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大八點檔網路聲量排行，以及八點檔經典劇情有哪些。

台灣的八點檔有些狗血，有些則是賺人熱淚，而撲朔迷離的劇情也成為許多家庭茶餘飯後的話題，更吸引了不同年齡層的觀眾收看，很多爆笑橋段也從八點檔而出，甚至成為經典，這些片段你看過了嗎？

「天之驕女」劇情新穎吸睛 「多情城市」結局引熱議

在網友熱議的八點檔節目中，以三立、民視熱播中的八點檔聲量最高。其中三立《天之驕女》因劇情很跟得上時事，讓不少網友直呼「真的只有三立才能突破三立！一直有新的時事梗跟很前衛的劇情」、「覺得編劇滿新穎的」，另外劇中演員狂吼54秒哭喊「崇發～～」的經典橋段，也讓不少網友期待表示「究竟今天會不會喊到崇～發呢？讓我們看下去」、「崇發這已經成為嬌女的經典了」。

網友熱議5大八點檔網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議5大八點檔網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而接檔《多情城市》的《黃金歲月》，因找來許多一陣子沒出演八點檔的演員，像是「陳美鳳」、「王彩樺」、「岳虹」等藝人，引起許多民眾討論，而演員們也時常分享拍戲過程，有網友就表示「好久不見你（岳虹）的演出期待中」、「（王彩樺）真會演，好好看。」。另一方面，「多情城市」的大結局也獲得不少民眾的好評，其中思思在天台跟加堯告白的劇情更是感動不少網友，有民眾就大讚「結局似乎是我看過民視八點檔最完整溫馨的結局～」、「超喜歡結局，尤其是加堯、思思及志龍、如萍的橋段看了很感動」。

「洗勒哈囉」竟改編成歌？ 「甘安捏」讓女星再次被關注

在歷年的八點檔中，總是有許多經典橋段常被網友拿出來討論、玩味，如近期熱播中的《天之驕女》便有許多令人捧腹大笑的劇情，像是「洗勒哈囉」、「羅依依人設」及「光束噴槍」等都出自《天之驕女》。其中，備受討論的「洗勒哈囉」，除了讓演員「許明杰」爆紅外，還改編成歌，讓網友表示「改編的很好笑」、「明杰的表演改編的很有創意又好笑！」。另外，因該劇中角色羅依依在劇中自曝一句「因為我不是人」，意想不到的劇情讓網友驚呼「所以羅11是生化人嗎？」、「現在八點檔編劇都嗑了些什麼」。被網友笑稱是「萬梗齊發」的《天之驕女》更安排在劇中出現光束噴槍、火箭筒等武器，讓不少網友表示「火箭筒超好笑」、「八點檔是在演電影嗎？」等留言。

八點檔經典劇情網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
八點檔經典劇情網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了在線八點檔的爆笑橋段，還有像「恰恰爆橘」、「嘉明的味道」、「甘安捏」等經典八點檔劇情。「嘉明的味道」更變成代名詞，近期更是在藝人「沈玉琳」的YouTube頻道中被當作標題使用。而經典鄉土劇《台灣龍捲風》中超魔性的「甘安捏」也成近期超洗腦的神句，也讓淡出演藝圈的演員「方岑」，重新受到關注。

許多人從小就看八點檔到大，也讓八點檔成為許多人心中的回憶，雖然有一些不合理的劇情橋段，但也為疲憊的生活，增添了不少的樂趣！

觀看原文→ https://bit.ly/3pvIGGm

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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