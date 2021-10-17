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吃迴轉壽司要怎麼抽中扭蛋？ 她曝中獎小撇步：屢試不爽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享到迴轉壽司店抽扭蛋的小撇步。示意圖／ingimage
一名女網友分享到迴轉壽司店抽扭蛋的小撇步。示意圖／ingimage

日本迴轉壽司在台灣相當受歡迎，還有店家為了吸引顧客，推出抽扭蛋活動，每投入5盤就可抽一次扭蛋，但不少人抱怨中獎機率都不高，就有一名女網友發文分享中獎的小秘訣，讓她直呼「屢試不爽」，貼文也讓不少人有同感。

原PO在《Dcard》透露想要在迴轉壽司店抽中扭蛋，小秘訣就是在開店的第一批進去，前5盤一定會中。她說自己很常去吃藏壽司，但因為不想在人很多的時候排隊，所以通常會在一開始營業的11點左右進去，她發現剛開店的時候，前5盤一定會中，而且屢試不爽。

原PO表示一開始以為自己那天只是運氣好，結果發現其他桌的客人也接二連三的中獎，讓她不禁猜想「是不是開店的第一批的第一抽一定會中？」原PO將經驗貼文並詢問「有人有類似的經驗嗎？（這是個人經驗，不代表一定喔）」。

貼文也引起不少熱議，鄉民們不斷分享經驗，「我之前也是開店時間去，記得好像也是5盤就中了」、「之前跟朋友兩個人25盤中2個，跟家人50盤中3個」、「我每次去每次中，時間也都不固定，然後兩個人只吃5～10盤」、「常常吃到5-10盤就中了，不過沒有特別喜歡扭蛋內容物」、「從來沒中過」、「我之前有一次吃40盤還全部槓龜」、「不管吃幾盤，每次去至少會中一次，屢試不爽」。

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