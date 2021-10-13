買刮刮樂全槓...她怒揭「店員話術」有問題：害阿姨輸三千

彩券行除了能買彩券外，有些人也會買刮刮樂試手氣。一名彩券行員工表示，今（13）日遇到一名奇葩客人，玩刮刮樂玩了將近半小時後，不服氣全輸，竟反過來教訓店員「妳都沒有祝我中大獎，所以我奇摩子差，你害阿姨輸了三千塊」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示想要「純粹抱怨奇葩客人」。原PO還原當下狀況，透露該名阿姨在店內「一直說難中又愛一直玩」，輸光三千元後「就一直碎念罵我說『妳都不會祝我中獎』」。

原PO委屈道，阿姨臨走前還一直「講道理」，表示「你們做這行的拿彩券給客人的時候就是要祝客人中大獎啊」。原PO強調「我做這麼久了我會不知道禮貌術語嗎？而且妳根本都不知道我有好幾百次都在跟客人說『謝謝！祝你中大獎』」。

原PO從中領悟到服務業的辛苦了，「最後我只能說，真的是很難伺候欸妳」。貼文一出，網友紛紛回應說「辛苦了」、「愛玩又愛碎念」、「跟阿姨說我彩券行做久了，一看就知道你不會中，才沒說祝你中獎」、「我被店員講了超過2000次祝您中獎，但都沒有中」、「拉不出屎怪馬桶不好」。