主計長稱蚵仔麵線一碗20元 PTT炸鍋回報各地價格：找到請你吃

主計總處昨（6）日公布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，飆上8年半以來新高，被外界認為通膨蠢蠢欲動。對此，立委羅明才今日質詢主計長朱澤民時，問及知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢？朱澤民竟答「20元」，讓PTT網友炸鍋，發文進行全台各地蚵仔麵線價格回報。

立法院財政委員會今（7）日邀請主計總處、審計部業務報告並備詢，立委羅明才先是提到記得以前蚵仔麵線一碗大概15至20元可以吃得到，接著詢問主計長朱澤民「知不知道現在蚵仔麵線一碗要多少錢？」沒想到朱澤民回答「大概20元左右吧」，羅明才立刻嗆「吃米不知米價，現在至少也要35元或50元」。

這番話立刻讓PTT炸鍋，有網友PO文表示，我們的政府官員語出驚人說一碗蚵仔麵線20元，「為了尋找台灣真的還有20元的蚵仔麵線，大家來回報你家巷口一碗蚵仔麵線多少錢？」

貼文曝光後，全台網友紛紛回報蚵仔麵線價格，「桃園小45大60」、「土城小55大70」、「新北板橋大碗55，小碗45」、「高雄左營大碗55」、「內湖清麵線，小40大50」、「苗栗清麵線30」、「台南45/60」。

還有網友表示「現在20元能買什麼」、「20元真的不知民間疾苦」、「哪有20元的」、「清麵線20都很難找了，還要有料的」、「蚵仔麵線（非腸或肉或清）要20真的難」、「找到我請你吃」。