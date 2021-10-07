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高鐵哪站地點最失敗？ 網秒喊「這縣市」：回市區還要1小時
若有跨縣市移動的需求時，不少人會選擇搭乘時程最短、最為快速的「高鐵」，不過，高鐵站的設置地點過去就經常成為爭議話題，近來的宜蘭站選址案也遲遲喬不定。對此，有網友就好奇提問「高鐵選址最失敗的是哪一站？」引發熱烈討論。
原PO在PTT發文表示，高鐵許多車站都以「造鎮」為由，設置在離市區有段距離的奇怪地點，其中，他個人認為讓乘客最不便的是設在烏日的「台中站」，諷刺直呼「那叫北彰化站吧？」並好奇問起網友「覺得選址最失敗的高鐵車站是哪一站？」
文章底下掀起討論，許多網友紛紛留言「嘉義站對嘉義人來說很不方便」、「桃園也很糟」、「苗栗、嘉義，根本不應該設站」、「除了台北和板橋以外都很失敗」、「未來一定是屏東站」、「不在市區的都很爛，轉車很花時間」、「沒共構的都不行」。
其中，最多人點名的是「台南站」和「彰化站」，直呼「台南啊，離市區都超遠，北上還得先往南跑一大段」、「肯定是台南」、「台南站請正名北高雄站，離高雄只有2公里」、「台南接駁回市區要1小時」、「台南喊第二，沒人敢說第一」、「彰化，大家根本都跑台中坐」、「100%田中（彰化站），我去過真的是田中央」、「彰化田中，是要去看花海嗎」。
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