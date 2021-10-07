抱怨「買空氣送洋芋片」？ 殊不知包裝如沒氣會更難吃

許多人喜歡在嘴饞時，來上一片洋芋片，薄脆的口感與豐富的味道令人滿足，尤其是放假在家，除了耍廢看影片之外，配著一口又一口的洋芋片，讓人大呼過癮。不過袋裝洋芋片打開後滿滿的「空氣感」，也常讓消費者抱怨直呼「被騙」，殊不知這些氮氣是保存洋芋片酥脆的秘訣。

食藥署在「食藥好文網」指出，洋芋片之所以要加這麼多「空氣」，是為了避免油炸過的洋芋片跟空氣接觸後氧化、破碎。洋芋片保鮮的秘訣之一「密封包裝」可以避免洋芋片接觸空氣，減少油炸的洋芋片氧化速度，延長保存期限，洋芋片包裝內層用的是錫箔或鋁箔等複合性材質的塑膠包裝袋，這不只可以阻擋空氣、油脂、潮濕、細菌微生物等外在汙染，還可以避光，減少氧化。

保存洋芋片好吃的祕訣之二，就是透過「氮氣充填」，因為即使透過密封保存，包裝好的洋芋片空氣量太少，容易在運送過程中破狀、破裂，如果沒有這些氮氣，消費者拿到的可能是洋芋片碎片，而且會選用氮氣來填充，是因為氮氣在標準情況下無色無味無臭，還有化學性質穩定的特性，可以確保洋芋片的品質與外觀完整。