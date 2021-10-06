沒養寵物卻在床底發現「神秘生物」屍體 過來人曝：養過都失蹤

離鄉遊子在外租屋，總是會遇到許多神奇的事。一名網友在網路上分享，沒養寵物的他某天竟在床底發現一隻「神秘生物」的屍體，掀起網友們熱議，更有曾養過該生物的過來人現身說法，表示家裡養的後來都「離奇消失」了。

原PO在Dcard發文分享，自從學校開始實體上課後，終於回到半年多沒回去的租屋處，打掃一下卻赫然在床底發現一條乾掉的「垃圾魚」。奇怪的是，原PO既沒有養魚、養貓、換過床的位置，也已在該住處住了一年的時間，讓他直呼「難道我的房間是什麼古代海底遺跡嗎？」

對此，網友們腦洞大開、紛紛留言「要不要再努力找找，也許你房間還有猛瑪象的骨頭」、「其實你的租屋處就是傳說中的亞特蘭提斯」、「月底可以加菜」、「吃剩的一夜乾」、「把牠丟到水裡，說不定又活起來」、「都風乾還露出魚骨了，牠能活的話，好市多的烤雞估計也能飛走了」。

貼文一出，曾養過魚的網友們都認為，應該是前住戶有養魚跳缸，更表示家中的垃圾魚常離奇失蹤，「前陣子家裡的垃圾魚也消失了」、「以前家裡有養魚也有養垃圾魚，結果之後垃圾魚消失 ，那時候以為被其他魚吃掉…後來也是大掃除才發現」、「要不是魚在我家裡，真的會懷疑這尾是小時候家裡謎樣失蹤的垃圾魚」。