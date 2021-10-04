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逛好市多1動作被制止 他曝：當會員十幾年不知道這禁忌

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。報系資料照／記者林俊良攝影
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多時有折扣，民眾多喜歡「好康道相報」，遇到打折優惠時常會有人拍照發網分享。不過有網友近日在賣場內拍照時，卻遭工作人員制止，他到門口一看告示牌才知道「原來賣場禁止拍照」，直呼「當會員十幾年才知道」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，他在1日到好市多消費，卻因為在賣場內拍照遭工作人員制止，詢問後工作人員告訴他，門口有告示牌，他走到門口一看，才發現原來好市多賣場內禁止攝影，直呼「當了好市多會員十幾年，今天才知道賣場內不能拍照」。

網友發現好市多告示牌標示禁止拍攝、錄影。圖／取自臉書
網友發現好市多告示牌標示禁止拍攝、錄影。圖／取自臉書

從該網友拍攝的告示牌可見，賣場內禁止拍照、錄影，此外也禁止攜帶寵物入內、禁止吸煙，甚至也禁止喝飲料。

其他網友則留言「很多賣場都不行吧，只是大多都沒有特別制止客人這麼做而已」、「很多商家都不能拍，7-11、全家也是」、「還真的不知道呢」、「禁止飲食，那讓大家試吃是？」、「以前抓比較嚴，現在還好」、「很多人視訊的話是算拍照還是什麼」。

好市多 Costco

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