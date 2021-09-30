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疫苗卡被吃了！ 柴犬趴地磕頭網友秒替牠求情

聯合新聞網 / 綜合報導
一位飼主PO出自己的疫苗接種卡被毛小孩咬爛的影片，只見畫面中柴犬趴地磕頭，讓不少網友替牠求情。圖擷自Dcard
一位飼主PO出自己的疫苗接種卡被毛小孩咬爛的影片，只見畫面中柴犬趴地磕頭，讓不少網友替牠求情。圖擷自Dcard

如果好不容易等到疫苗接種，拿到珍貴的COVID-19疫苗接種紀錄卡（黃卡），卻意外被狗吃了，你會怎麼做呢？一位網友分享，她把打完疫苗拿到的疫苗卡放在餐桌，沒想到被家中的狗狗咬到破掉，讓她氣得罰狗狗去籠子裡反省，只見狗狗趴在地上，彷彿在向主人道歉一樣。對此，底下網友笑稱「反省真的太可愛」、「可愛的狗狗，做再多壞事都會被赦免」。

一名網友在Dcard發文指出，好不容易輪到她打疫苗，她去診所接種完後，就把疫苗卡放在餐桌上，因為餐桌很高，所以家人都會把東西放在桌上。沒想到等她回家後，發現自己的疫苗卡掉在地上，還有一角被咬到破損。

她馬上把毛小孩找過來訓話，只見家中的狗狗馬上趴下，不敢抬頭看主人，好像一直在磕頭認罪一樣。可愛的模樣讓不少網友心軟，替牠求情「牠真的在反省了耶，超可愛」、「會反省已經太可愛，快原諒牠！」、「好可愛喔」、「妳沒放好，是妳的錯」。

最後，這位原PO也打電話到接種診所詢問，是否能更換新的疫苗卡，診所回答她「要跟衛生所聯絡」。她也表示，家中的毛小孩平常就很喜歡咬紙類，衛生紙、帳單跟吸管都逃不過牠的嘴巴，明明知道咬這些東西會被扁，狗狗還是很喜歡咬。最後，她表示，至少知道狗狗很關心她打疫苗了，在萬般無奈之下也只好原諒牠，畢竟也捨不得用「不給飯吃」來懲罰牠。

疫苗 毛小孩

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