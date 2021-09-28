「魷魚遊戲」場地出現台灣街頭 劇迷看3符號秒懂：要玩嗎？

近期熱播的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，內容描述一群因為各種原因，為了金錢「身不由己」參加遊戲的精彩情節，加上又有男神孔劉客串，一上演就引發全球熱潮，至今話題不斷。有網友笑說，在台灣也發現了「魷魚遊戲場地」，位於台北市濱江街國道北上附近，直呼「想被孔劉sendtreepay(打巴掌)的請靠右」。

有網友在臉書「路上觀察學院」貼出一張台灣街景照片，地點推測是台北市濱江街要上國道北上的路邊，但是重點是在旁邊的汽車保養廠招牌，上面英文寫著OMV，符號則是由圈圈、正方形、三角形搭配，剛好跟魷魚遊戲的經典符號一樣。

看到這幕也讓原po笑說「想被孔劉sendtreepay(打巴掌)的請靠右」，並且Tag了「123木頭人」，因為圈圈、正方形、三角形是魷魚遊戲裡的經典符號，雖然排序和劇中不同，而且劇中圖案為空心，招牌是實心，但看完中毒的劇迷們，一看就秒懂是什麼意思。

圈圈、三角形、正方形是魷魚遊戲中的經典符號。 圖／摘自推特