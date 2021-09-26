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去日本旅行「什麼最令人震撼」？ 網友全指這一項：感動到下跪哭泣

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己第一次去日本旅行的經驗，就在一次準備過馬路時，發現當地汽車駕駛竟停下「禮讓行人」，讓他深感震撼。 美聯社
一名網友分享自己第一次去日本旅行的經驗，就在一次準備過馬路時，發現當地汽車駕駛竟停下「禮讓行人」，讓他深感震撼。 美聯社

受到新冠肺炎疫情影響，民眾有將近一年多的時間無法出國旅行，讓人不禁回憶起過去旅程中的種種美好。一名網友在網路上分享自己第一次去日本旅行的經驗，就在一次準備過馬路時，發現當地汽車駕駛竟停下「禮讓行人」，讓他深感震撼，引起網友們熱烈討論。

原PO在PTT八卦板上發文，表示自己十幾年前第一次和同學去日本玩，猶如「劉姥姥逛大觀園」一切都好新奇。尤其是過馬路時，剛好遇到有車子要轉彎，在台灣行人通常得在路口停下等待車輛先行，沒想到在日本車子竟停了下來，駕駛還比手勢請我們先過，讓原PO不禁直呼「在日本有遇過什麼比這更震撼的事嗎？」

貼文一出，網友們都超有共鳴，爭相分享自身經驗，「在佐賀太良要去看神社，往沒紅綠燈的兩線道旁邊一站，雙向車全部停下」、「日本人的禮讓是，行人離斑馬線還遠遠的，駕駛們就會停下來，害我每次都不好意思地小跑步趕快過馬路」、「第一次去日本被禮讓真的嚇死了，當下驚訝地呆在那邊想說駕駛是在讓我嗎？」、「超震驚的好嗎！50公尺外就開始減速停車」、「有次在神戶小巷，一台車在下下個路口停下來，結果是在等我，就算晚上沒車也是這樣」、「感動到下跪哭泣」。

相較之下，台灣「馬路如虎口」的亂象也受到網友們熱議，「20年了台灣還是沒進步」、「一秒知道自己來自未開化地區」、「台灣這點真的跟別的國家差很多」、「其他國家駕駛多半是停止下來，台灣是一直往前嚕，逼行人快過去」。

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