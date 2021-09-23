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小嫻金剛「雞翅1支賣40元」遭嫌貴 內行揭盲點網全跪：會賣爆

聯合新聞網 / 綜合報導
小嫻與金剛在墾丁大街擺攤賣雞翅，不過卻有網友質疑1支雞翅售價40元太貴，掀起熱議。圖／翻攝自小嫻、金剛臉書
小嫻與金剛在墾丁大街擺攤賣雞翅，不過卻有網友質疑1支雞翅售價40元太貴，掀起熱議。圖／翻攝自小嫻、金剛臉書

藝人小嫻與金剛交往後定居屏東，小倆口在墾丁大街擺攤賣雞翅，不過日前卻有網友質疑1支雞翅售價40元太貴，讓兩人在直播時一度委屈落淚。對此，有內行網友提出見解，直指小嫻、金剛不會包裝，貼文掀起熱烈討論。

小嫻與金剛近來發展雞翅網購副業，一包5支雞翅賣200元，卻遭網友留言「1支40元太貴」，雞翅事件也在PTT掀起熱議，一名專業網友回文，指出小倆口不會包裝，「雞翅不能直接叫雞翅啊，要叫手羽先（日文，雞翅膀），然後也不要賣40，要賣80，強調這是每日新鮮的溫體土雞手羽先，配合16小時25道工法的料理，一日限量只有100組。」

該名網友接著說，同時先去台北101美食街，擺櫃三個月後，「再宣布前進墾丁大街架設快閃餐車，請幾個電視節目、YouTuber炒熱氣氛，搞不好一年後就有人找他們投資加盟了」。

貼文一出，網友紛紛回應「懂賣，最好找個會日式中文的人來站台」、「這招可以，會賣爆」、「手羽聽起來有種高級感，很會喔」、「推這篇，這個行銷方向才是對的」、「你不要這麼專業好不好」、「你真懂行銷，內行的」、「金剛應該請你當顧問」。

小嫻 墾丁 屏東 PTT

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