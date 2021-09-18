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十大熱門日劇出爐！ 浪漫愛情、搞笑喜劇備受喜愛

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
日劇浪漫愛情、搞笑喜劇備受觀眾喜愛。 圖片來源/unsplash
日劇浪漫愛情、搞笑喜劇備受觀眾喜愛。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「日劇」話題近三個月的網路聲量，帶您了解網路上討論度最高的七大日劇分類，以及最受網友歡迎的十部日劇有哪些。

找房一直以來都是令租屋族們頭痛的課題，友善的租金與房間的舒適度兩者總是不可兼得。而談論到租屋，有哪些是網友會特別注意的面向，租屋後又常會遇到哪些令人煩躁的事情？

日劇浪漫愛情、搞笑喜劇備受觀眾喜愛

日劇題材多元豐富，隨著各種劇本、素材被拍攝出來，讓觀眾有了更多選擇，然而究竟哪一種日劇在近期最受網友們熱烈討論呢？聲量最高的類別就是在許多男孩女孩青春中，留下難忘回憶的「浪漫愛情」日劇，許多人的腦海裡，總會保存一段日劇裡的戀愛橋段，不管是霸氣還是溫柔，劇情總是讓網友們回味不已。

日劇分類7大網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
日劇分類7大網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

同樣深受觀眾喜愛的「搞笑喜劇」類型也位居聲量第二，網友們表示很喜歡日劇當中一些誇大的日式幽默，在傳遞人生哲理的同時卻又讓人覺得充滿趣味，討論起像是《東大特訓班》中，讓自己笑中帶淚的經典畫面，還有《AV帝王》幽默的故事情節，同時襯托出對夢想的執著和追求，都讓人印象深刻。

東大特訓班、AV帝王續集掀熱議 孤獨的美食家療癒、長紅

近期十大熱議日劇中，除了戀愛題材依然受到網友們熱烈討論外，隨著《東大特訓班》、《AV帝王》第二季開播，特殊題材也再度引發網友們的高度關注，討論度更榮登冠亞軍；近期討論度最高的《東大特訓班》，睽違16年終於推出第二季，也釣出許多死忠粉絲留言表示，這部劇真的是「時代的眼淚」、「青春回憶殺」等，演員們的精采演技和感動的結尾更是令人意猶未盡，讓網友直呼「逝去的青春，笑著笑著就哭了，看一遍怎麼夠」！而聲量排名第二的《AV帝王》，在2019年首播，以成人產業的創業之路引起轟動，不僅題材新穎，劇情也相當引人入勝，今年推出的《AV帝王》第二季同樣魅力不減，帶劇迷們走進主角人生的大起大落，網友也大讚「這一季人物刻劃很深刻」、「第二季探討人性面更深入，覺得比第一季好看」。

網友熱議10大日劇聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議10大日劇聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

從上榜的熱門戲劇排行來看，也有幾部戀愛元素的日劇在列，各齣劇作獨特的風格與不同的愛情觀，成功地吸引了不同年齡層的網友目光，如專門產出戀愛金句的《大豆田永久子與三個前夫》，適合大女孩的人生戀愛哲學，也有青春洋溢《打扮的戀愛是有理由的》以及翻拍自韓劇《她很漂亮》的同名日劇，除了高顏質的男女演員外，還有貼近生活的戀愛幻想劇情，完全是屬於小女孩的青春熱戀舞曲，看過的網友們都說「心臟遭受電擊啦」。

最後，如果你是個吃貨的話，加碼推薦一定要看看《孤獨的美食家》，該戲劇從2012年的第一季，一路吃到2021的第九季，讓你回味好久不見、好想再吃的日本在地美食和異國料理，網友們也表示該劇很「療癒」，很適合吃飯時配著「下飯」觀賞。

觀看原文→ https://reurl.cc/n5oENn

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

孤獨的美食家

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