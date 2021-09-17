買乳液拿到試用瓶 她自嘲太蠢網笑：結帳怎麼刷得過？

通常大賣場、藥妝店等量販店，裡頭的化妝品、清潔用品都會有試用品，讓客人再購買之前可以先試用看看，了解一下產品是否適合自己，就有一名女網友日前買了乳液回家，沒想到事後才發現拿的竟然是試用瓶，讓她自嘲自己真蠢。

這名女網友在臉書「爆怨2公社」分享自己的糗事，她日前買了兩瓶乳液，當時覺得有一瓶拿起來重量特別輕，雖然覺得奇怪，但不以為意，沒想到買回家後才發現其中一瓶竟然是「試用瓶」，讓她很傻眼。

從原PO貼出的照片可看到，兩瓶同品牌的乳液，其中一瓶的瓶身上貼有「請試用」三個字，原來這瓶是給客人體驗的試用瓶，但原PO沒有仔細看就買回家，讓她只能再跑一趟回店家更換，也不禁大嘆「誰能比我蠢！」

不少網友好奇當下店員怎麼沒發現，「店員比妳蠢」、「哈哈哈…是說結帳時店員沒發現嗎？」、「店員也太搞笑，也沒發現」、「店員也沒疑慮這才好笑」、「結帳時刷條碼可過？」、「覺得店員更瞎」、「店員應該比妳更天才吧」、「店員比較有問題」、「店員也太混了」。

還有人也有相同的經驗，「我也有過，但被店員攔下來了」、「我也把試用品買回家過」、「我也有過，是櫃姐包裝裝錯，害住桃園的我又要跑去台北一趟」、「我媽買了CC霜，不小心把試用品也帶回家了，到家整理東西才發現把人家的試用品帶回來了」、「我常拿到，但是店員眼睛很好，都會提醒我，沒帶回家過，但有帶去結帳過」。