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餐廳內用遇到鬼？拍到「詭異人影」恐怖直視 真相卻令他笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
為配合防疫規定，餐廳內用多採梅花座，且同桌座位須設立隔板。示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者蘇健忠攝影
為配合防疫規定，餐廳內用多採梅花座，且同桌座位須設立隔板。示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者蘇健忠攝影

外出用餐，竟遇到靈異現象？為配合政府防疫政策，目前許多開放內用的餐廳都採梅花桌，且同桌座位多會設立透明隔板，以降低民眾用餐時飛沫傳播的風險。日前，一名男網友與家人外出用餐，途中拿出手機拍下對面老婆的美照，不料回頭一看卻發現照片多出一抹「詭異人影」，嚇得他「當場尿出來」。

一名男網友在「爆廢公社公開版」發文表示，日前他與家人們一同外出用餐，為配合防疫規定，他被安排坐在老婆的正對面，兩人中間有一塊透明的隔板隔著。享受餐點之餘，他也開心地拿出手機，紀錄下老婆用餐時的畫面，沒想到照片卻捕捉到「詭異人影」，一位年幼的小女孩直愣愣的盯著他瞧，令他當場嚇傻，直呼「我第一眼看有嚇到，但是來不及了，我已經尿出來了，對店家很不好意思」。

男網友當下害怕極了，他坦言「其實第一眼看，我想說完了，怎麼會遇到？」。冷靜下來後，他再鼓起勇氣看看照片，這才發現是自己搞錯了，原來相片中的「詭異人影」就是坐在他旁邊的小女兒，因透明隔板的倒影被拍到，才意外獲得了這張「靈異照片」。

詭異的巧合也引來熱議，網友紛紛留言驚呼「真的蠻可怕的」、「我也嚇到了」、「我還以為你們拿過小孩，有嬰靈超明顯」，也有人表示「這照片告訴我們，有隔板別照相」、「透明隔板的反光，真的很嚇人」、「小女兒覺得難過，『爸爸那只是我的反射啊』」，部分網友則歪樓稱「老婆很漂亮欸」、「你是來曬老婆的吧，令人忌妒」。

男網友與家人用餐時意外拍出「靈異照片」，引發網友討論。圖／取自爆廢公社公開版
男網友與家人用餐時意外拍出「靈異照片」，引發網友討論。圖／取自爆廢公社公開版

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