外送「這點法」賺爆 內行分析：真的顧客與外送員雙贏

不少人為了節省時間，會選擇訂購外送來解決三餐，然而近日便有一名外送員分享，自己在送餐時，發現有同一個訂餐人在同間店分開點了三次訂單，讓他非常好奇這樣訂餐的用意何在，便想藉此發文詢問「原來真的有人會這樣這樣點？三張都同一人」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出，自己一開始以為這是在亂搞的，沒想到真的有人出來拿餐，讓他不禁納悶「這樣點不是比較貴嗎？」並貼出一張訂單明細的截圖，只見這名客人點了同一家雞排店的餐點，卻把它分成三筆訂單。

只見這名客人點了同一家雞排店的餐點，卻把他分成三筆訂單。 圖／外送員的奇聞怪事

此文一出，便有許多網友紛紛回應表示，「沒差啊，這樣不就有三筆訂單的錢了」、「如果有pro免運，這個是故意給外送員賺的，要感恩叩拜」、「有遇過，客人說因為想給我們多賺一點」、「我也會這樣下單，折扣最多，外送員也有賺」。

更有內行網友專業說明，「因為熊貓有會員的話179可以免運，還有折扣碼可以折30元，所以他三張都剛好過179，還能再折90元，超划算，你的部分則是有三張訂單的錢，真的雙贏又賺！」、「他自己有會員免運，還讓你跑一次完成3單，佛心客人啊」、「有時候剛好過免運金額，會刻意給外送員賺…過來人經驗」、「每筆訂單只能用一個折扣碼，他剛好都過179免運，拆三單可用三組，超聰明，你也爽賺三單的錢」。