「護國神山」斬璨樹！他貼出一張圖見真章 網嗨喊：真的超強
璨樹颱風擦台，豪雨強風持續肆虐台灣，東北部地區民眾今（12）日多受到波及停止上班上課，相較之下，西半部地區日常則較無受到影響。不過這樣「東西岸不同調」的奇觀，原來正是因「中央山脈」削弱颱風威力，讓網友們紛紛嗨喊「護國神山」，引起熱列討論。
原PO在PTT八卦板上發文表示「燦樹颱風正肆虐台灣東岸，東部狂風暴雨，結果西半部卻沒什麼風雨」，並貼出一張11日的雷達回波圖，可見自中央山脈以西，幾乎不見水氣，讓原PO不禁感謝「護國神山」的保護，直呼「護國神山是不是真的超強？」
貼文一出，不少網友都不爭氣的笑了，表示「真的超強」、「看到圖不小心秒笑…東部對不起」、「有點慘...」、「沒聽過中央斬颱刀？這可是媲美上古軒轅劍」、「中央山脈表示：這強颱？笑死」；不過也有網友酸「東部跟你不同國？」、「應改名『護西台灣神山』」、「這就是中南部沒水喝的原因啊」。
據了解，中度颱風璨樹持續北移，但暴風圈略微縮小，中央氣象局表示，南投、東南部海面已脫離暴風圈影響，但目前北部地區風雨正大，且會一直斷斷續續持續到深夜，中南部山區現在也有雨，且受外圍環流及西南風影響，明天甚至會有局部大雨。
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