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好市多買爆37公斤肉塞進冰箱 網友見照嚇：人體肢解現場？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友一次塞了30多公斤的肉品進冰箱，畫面彷彿就好像支解人體後藏匿屍塊一樣。圖擷取自twitter
日本網友一次塞了30多公斤的肉品進冰箱，畫面彷彿就好像支解人體後藏匿屍塊一樣。圖擷取自twitter

美式賣場「好市多」分店遍布全球，店內販售許多大份量的生鮮食品，常常是消費者想囤備食材的選項之一。最近有位日本網友，在店內買了大批肉品回家之後，卻因為一張冰箱的圖片，引起許多網友的討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「omusubirolling1」最近分享一張照片，表示他到好市多採購，一口氣買下總計高達30公斤重的肉品，後來又補充正確數字其實是37公斤，花費金額則來到6萬5千圓日幣之多（約相當於新台幣16322元）。

然而由於份量實在太多，鮮紅的肉色、各種部位與帶皮的部分加在一起，以致於畫面看起來，就好像支解了一位活人，把屍塊塞在冰箱內的模樣。omusubirolling1說他妻子要吃的時候，還故意以「我想吃一部份的身體」的方式描述，更增添誤會的感覺。

網友們看了也都表示「瞬間看就覺得是人肉，害我全身雞皮疙瘩」、「這我不行，心理上看這肉都覺得毛」、「大腿肉特別好吃喔」、「魄力十足呢」、「要是不講清楚是什麼肉真的會搞混」、「電鋸人嗎」、「簡直就是發生了命案」、「這比我家一年吃的量還多了」、「看起來好好吃」。

好市多 日本 冰箱

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