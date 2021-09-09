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施打BNT前「15項精密步驟」曝光！ 網看呆：先幫醫護哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友轉發美國疾病管制與預防中心公布的BNT疫苗稀釋指引，繁複的準備作業引發熱議。示意圖／食藥署提供
有網友轉發美國疾病管制與預防中心公布的BNT疫苗稀釋指引，繁複的準備作業引發熱議。示意圖／食藥署提供

台積電、鴻海永齡基金會慈濟共同購買的BNT疫苗，首批約93萬劑於2日抵台，今（9）日再到貨第2批約91萬劑，預計23日於校園開放施打。而有網友就找出美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的BNT接種指引，發現前置作業竟多達15項步驟，過程相當複雜，讓不少人看了直呼「有夠繁瑣」、「先幫醫護哭了」。

針對各廠牌疫苗的施打前準備，一名網友在網路論壇PTT發文統整，首先，高端疫苗直接包裝在注射筒，取出後可直接施打，不需稀釋或抽取，出錯的機會最小；莫德納和AZ，為多劑疫苗包裝在瓶內，不需稀釋，但抽取劑量仍有出錯可能；至於即將開打的BNT，則是將濃縮疫苗包裝在瓶內，施打前需經稀釋並抽取，出錯的風險較高。

原PO指出，BNT需稀釋並抽取劑量，且稀釋過程相當繁複、規定嚴格，隨後他更貼出由美國CDC發布的「BNT疫苗完整稀釋過程」，內容包含：

1、從冰櫃取出的濃縮疫苗，稀釋前要恢復室溫，可在室溫放置達2小時

2、輕輕轉動濃縮疫苗10次

3、目測濃縮疫苗是否為淡白色；若有褪色就要拋棄

4、不可搖動未經稀釋的疫苗；若有搖動要通知藥廠

5、使用酒精片擦拭疫苗瓶蓋與稀釋劑瓶蓋

6、使用21號（或更小）的針筒，抽取1.8毫升的0.9%食鹽水

7、使用正常食鹽水，不能含有防腐劑

8、不能使用抑菌食鹽水或其他稀釋液

9、把1.8毫升的0.9%食鹽水注入疫苗瓶

10、使用同一針筒抽出1.8毫升的空氣，確保瓶內氣壓不變

11、輕輕轉動稀釋後的疫苗10次

12、不可搖動稀釋後的疫苗；若有搖動要通知藥廠

13、稀釋後的疫苗要保存在攝氏2-25度之間

14、減少稀釋後的疫苗暴露在室內光線，避免日光或紫外線的直接照射

15、稀釋後的疫苗必須在六小時內施打，否則就要拋棄

原PO表示，看完接種前置作業的指引後，不禁感嘆醫護人員的偉大，並終於能理解先前日本曾傳出醫護人員「錯把生理食鹽水當BNT疫苗施打」的原因。他也強調，希望在BNT正式開打前，指揮中心能好好說明流程，避免未來發生類似烏龍。

而看完BNT的複雜準備步驟，許多網友紛紛留言「沒想到那麼複雜」、「先幫醫護哭，到時候出一點包就被罵爆」、「這流程真的需要一台自動化機械幫忙」、「果然是神藥，步驟跟晶圓一樣複雜」、「好精密的步驟，醫護真辛苦」、「果然是神藥，有夠繁瑣」、「難怪國外之前一堆失誤」、「佩服醫護人員」、「15道程序很難相信不會出包」。

網友貼出美國CDC公布的BNT疫苗稀釋過程，引發討論。圖擷自ptt
網友貼出美國CDC公布的BNT疫苗稀釋過程，引發討論。圖擷自ptt

BNT 醫護人員 台積電 永齡基金會 慈濟

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