高雄輕軌出軌意外曝2乘客「尊榮包車」 網酸：銅板價格帝王享受

高雄輕軌「凱旋二聖站」今（31）日上午發生草皮捲入車底導致脫軌意外，當時車上僅有2名乘客，所幸無人員受傷。不過消息一出傳到PTT八卦版，網友驚訝上班尖峰時刻竟然只有2名民眾搭乘，大酸「銅板價格，帝王享受」、「幸福暖暖兩人包廂除草專車」。

高雄輕軌事故現場拖吊場進行吊高列車車頭作業。記者林巧璉/攝影

高雄捷運公司表示，今日上午8點40分，當時載有2名乘客的輕軌列車進站至C36凱旋二聖站前，發生草皮捲入車底，司機員察覺後立刻緊急煞車，導致車頭部分脫軌偏離軌道，所幸乘客與司機員並未受傷。經調查，事故原因應與今天早上廠商補植軌道草皮有關，疑似是廠商作業時控制不當，導致部分草皮捲入車下而發生意外。

PTT八卦版網友面對高雄輕軌出軌消息，驚訝表示上班尖峰時間，整條列車只有2名乘客，「好尊榮喔包車」、「蚊子輕軌」、「加上司機才3位...這載運量」、「這什麼賠錢貨」、「觀光用的，暑假結束平常日人就很少」、「前幾年各地流行蓋輕軌」、「蓋這個輕軌真的是意義不明」、「高雄人不回鄉衝人數嗎，一直擠台北捷運幹嘛。」、「不如改為公車專用道」、「可以吐槽的點實在太多了」、「浪漫的輕軌除草機」。

從高雄市政府提供的「高雄輕軌月均運量統計」顯示，高雄輕軌110年7月的日均量為2097人次，相較新北淡海輕軌同月份的4216人次，仍有差距。不過，隨著疫情趨緩，未來運量仍可望再回升。