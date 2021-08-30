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等不到疫苗 女大生一招打完「兩劑莫德納」網嘆：這種人不少

聯合新聞網 / 綜合報導
一名在牙醫診所上班的網友分享經驗，7月初時有年輕女大生來應徵牙助，沒想到她照冊施打完兩劑莫德納就跟醫生說「要離職了」，認為這時間點讓人很有暇想空間。美聯社
一名在牙醫診所上班的網友分享經驗，7月初時有年輕女大生來應徵牙助，沒想到她照冊施打完兩劑莫德納就跟醫生說「要離職了」，認為這時間點讓人很有暇想空間。美聯社

本土疫情仍未平息，政府力拚疫苗覆蓋率，只不過僧多粥少，有部分族群的人苦苦等不到疫苗。一名在牙醫診所上班的網友分享經驗，7月初時有年輕女大生來應徵牙助，沒想到她照冊施打完兩劑莫德納就跟醫生說「要離職了」，認為這時間點讓人很有暇想空間，引起網友熱議。

網友28日在「Dcard」新冠肺炎板發文，他表示自己在牙醫診所上班，7月初的時候有一名年輕女大生來應徵牙助，她上班、學習都算認真，也因為牙助算第一類人員，她也順利的打到疫苗，但就在她打完兩劑莫德納後，就和醫生表示「準備要離職了」。

他聽到後覺得有點小無言，因為才剛打完疫苗就馬上丟離職單，時間點不免讓人有暇想空間「現在突然想到，原來小弟我的牙醫同學們，各個女友（非醫生）都打完兩劑莫德納了，原來都是這樣操作…」。

網友看完也直呼「第一類裡面還真不少這種的，一直佔還沒打第一劑的名額，真是惡質」、「但我覺得這種行為真的觀感上超差，但就是鑽漏洞也沒辦法說什麼」、「我也認識這種人，她還說是故意的，接種完之後還炫耀」、「原來第一類永遠打不完是因為有這種人」但也有人開玩笑說「現在去應徵還來得及嗎？」。

最後原po也補充，牙醫診所負責人剛剛公告了，為了要杜絕疫苗騙子，以後牙助要做滿3個月才能被造冊。

莫德納疫苗。歐新社
莫德納疫苗。歐新社

牙醫 莫德納疫苗 新冠疫苗 COVID-19

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