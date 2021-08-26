神人製作龍貓麵包「切開有驚喜」 太可愛網友敲碗：快賣我！

吉卜力動畫系列風靡全球，劇中出現的可愛角色，更是擄獲許多粉絲的心。最近日本就有網友，以吉卜力知名角色「龍貓」造型設計麵包，除了外觀相似之外，切開來還有意想不到的驚喜。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「izuyo0719」最近在IG分享一段影片。片中有一個「龍貓」造型的麵包，而這位網友正拿著麵包刀，緩緩的從上頭切下來。直到最後完全剖開後，竟然看到就連麵包內部也是呈龍貓的圖案，還有著露齒微笑的表情。

報導指出，izuyo0719其實本身就擅長製作這類造型麵包，在他的IG帳號上，還有其他精靈寶可夢、hello kitty、哆拉A夢等等的作品。創意與高超的技巧，獲得許多網友的迴響。

麵包切開後，裡頭是龍貓露齒微笑的造型。圖擷取自 IG

網友紛紛表示「Awesome」、「看第一次被嚇到，看第二次好可愛」、「切開後龍貓就笑了」、「太強啦」、「連大人都覺得超可愛」、「好大一塊麵包」、「我想要這個，拜託一定要拿出來賣」、「太天才了吧」、「愛了愛了」、「就算不是小孩，也會心懷感動的吃下去吧」。