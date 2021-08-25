聽新聞
test
0:00 / 0:00

他批蒸肉圓只想省錢引發「蒸炸之戰」 網揭真正決勝關鍵點

聯合新聞網 / 綜合報導
肉圓是台灣的國民美食之一，無論清蒸或油炸都各有一票死忠愛好者。 聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影
肉圓是台灣的國民美食之一，無論清蒸或油炸都各有一票死忠愛好者。 聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影

肉圓是台灣的國民美食之一，無論清蒸或油炸都各有一票死忠愛好者。日前有一名疑似偏愛「油炸肉圓」的網友，在PTT以「其實清蒸肉圓是不是想省油錢而已？」為題，表示經營炸肉圓的業者，還要花錢買「耐炸油」，因此想知道「有沒有清蒸肉圓就是想省錢的八卦」，引發眾多網友熱議。

原PO分享食用清蒸肉圓後的心得，認為「外皮薄口感軟爛不Q彈，內餡又受制於外皮做法」，且「口感也不多汁，只能靠醬汁加乘」。原PO也分享炸肉圓在油炸鍋裡享受著「油炸浴」，讚嘆炸肉圓可以因油炸封住肉汁的內餡，「一口咬下去彈牙多汁、肉香四溢，佐以醬汁簡直人間美味」。

同時，原PO也透露現在一桶市售「耐炸油」少說都要台幣800元，直呼做油炸肉圓的業者很佛心，並好奇做清蒸肉圓的業者是否比較省錢，掀起眾人討論。

其中，愛吃清蒸肉圓的網友，站出來講話說「清蒸就是蒸啊，不然是你以為清蒸是啥」、「清蒸肉圓+醬料真是絕配」、「油炸肉圓有不清蒸的嗎？」、「一開始都是蒸出來的，不要分那麼細」、「新竹的肉圓基本上都是先蒸熟的，然後賣給客人時才油炸，所以客人也可以選不要油炸」。

而另一批油炸肉圓的愛好者，痛批清蒸肉圓口感「像鼻涕」，「鼻涕肉圓莫再提」、「油炸肥宅不吃鼻涕」、「炸的不要換油也很『省錢』啊」、「我彰化人啦！小時候沒看過什麼蒸肉圓，倒是有涼丸，蒸肉圓可能是涼丸異變來的」。兩派人馬各執一詞吵翻天，有網友一語道破提出關鍵表示「其實肉圓的本體都是在調味醬料上」、「我兩種都愛吃，重點是要找到好吃的店家」。

肉圓

相關新聞

他批蒸肉圓只想省錢引發「蒸炸之戰」 網揭真正決勝關鍵點

肉圓是台灣的國民美食之一，無論清蒸或油炸都各有一票死忠愛好者。日前有一名疑似偏愛「油炸肉圓」的網友，在PTT以「其實清蒸肉圓是不是想省油錢而已？」為題，表示經營炸肉圓的業者，還要花錢買「耐炸油」，因此想知道「有沒有清蒸肉圓就是想省錢的八卦」，引發眾多網友熱議。

原來麥當勞這兩個搭配最好吃！ 店員分享「隱藏版美食」

速食連鎖店麥當勞的餐點受到許多粉絲的喜愛，日前有一名店員分享了「隱藏版吃法」，她將麥當勞的可頌麵包撕成兩半，上面擠了「蛋捲冰淇淋」，這樣的吃法引發網友熱議，有人驚呼「原來麥當勞有賣麵包？」還有資深店員分享，可以把可頌配玉米濃湯來吃，會變成「酥皮濃湯」。

便當盒上「撕去截角」警語有何用？她曝正解網驚：長知識了

許多上班族為求方便三餐都吃外食，使用店家提供的免洗餐盒卻鮮少注意到上頭警語。一名女網友就分享，身為外食族多年，第一次發現餐盒上標示著「用餐畢請撕去截角」...

阿嬤寵孫「數零錢買飲料」感動店員 網揭最慘下場

老人家疼愛孫子，對孫子的要求幾乎有求必應，一位大學生就目睹阿嬤為讓孫子喝到喜歡的飲料，掏出為數不多的零錢結帳，讓他想起幼時回憶，感性地說「有空的時候，記得多陪陪阿公阿嬤們」。

顛覆想像！他用盡全力單手捏雞蛋卻沒破 內行人曝原因

相信許多人對於雞蛋的印象大多是脆弱的，稍有碰撞就會碎裂，但若用單手是否就能將雞蛋給捏破呢？有網友在抖音（Tik Tok）貼出自己實驗的影片，結果出乎意料地竟然沒成功，顛覆許多人的想像，事實上有不少人都做過這種試驗，結果都是捏不破，就有內行人解釋真正原因。

「中27億的人現在在想什麼？」 網揭這重點：壓力超大

威力彩連41摃之後，頭獎上衝到27億元，因為是今年難得的高額頭獎，全台買氣強強滾，而昨（23日）晚也順利誕生出新的億萬富豪。台彩表示，威力彩頭獎在新北市三峽區開出，且由一人獨得。然而大批網友因為沒有中獎，導致全網路哀鴻遍野，便有人好奇「那個中頭獎的人，現在在想什麼？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。