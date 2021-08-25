他批蒸肉圓只想省錢引發「蒸炸之戰」 網揭真正決勝關鍵點

肉圓是台灣的國民美食之一，無論清蒸或油炸都各有一票死忠愛好者。日前有一名疑似偏愛「油炸肉圓」的網友，在PTT以「其實清蒸肉圓是不是想省油錢而已？」為題，表示經營炸肉圓的業者，還要花錢買「耐炸油」，因此想知道「有沒有清蒸肉圓就是想省錢的八卦」，引發眾多網友熱議。

原PO分享食用清蒸肉圓後的心得，認為「外皮薄口感軟爛不Q彈，內餡又受制於外皮做法」，且「口感也不多汁，只能靠醬汁加乘」。原PO也分享炸肉圓在油炸鍋裡享受著「油炸浴」，讚嘆炸肉圓可以因油炸封住肉汁的內餡，「一口咬下去彈牙多汁、肉香四溢，佐以醬汁簡直人間美味」。

同時，原PO也透露現在一桶市售「耐炸油」少說都要台幣800元，直呼做油炸肉圓的業者很佛心，並好奇做清蒸肉圓的業者是否比較省錢，掀起眾人討論。

其中，愛吃清蒸肉圓的網友，站出來講話說「清蒸就是蒸啊，不然是你以為清蒸是啥」、「清蒸肉圓+醬料真是絕配」、「油炸肉圓有不清蒸的嗎？」、「一開始都是蒸出來的，不要分那麼細」、「新竹的肉圓基本上都是先蒸熟的，然後賣給客人時才油炸，所以客人也可以選不要油炸」。

而另一批油炸肉圓的愛好者，痛批清蒸肉圓口感「像鼻涕」，「鼻涕肉圓莫再提」、「油炸肥宅不吃鼻涕」、「炸的不要換油也很『省錢』啊」、「我彰化人啦！小時候沒看過什麼蒸肉圓，倒是有涼丸，蒸肉圓可能是涼丸異變來的」。兩派人馬各執一詞吵翻天，有網友一語道破提出關鍵表示「其實肉圓的本體都是在調味醬料上」、「我兩種都愛吃，重點是要找到好吃的店家」。