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便當盒上「撕去截角」警語有何用？她曝正解網驚：長知識了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友第一次發現餐盒上標示著「用餐畢請撕去截角」警語，卻不知有何用處。圖／翻攝自Dcard
有網友第一次發現餐盒上標示著「用餐畢請撕去截角」警語，卻不知有何用處。圖／翻攝自Dcard

許多上班族為求方便三餐都吃外食，使用店家提供的免洗餐盒卻鮮少注意到上頭警語。一名女網友就分享，身為外食族多年，第一次發現餐盒上標示著「用餐畢請撕去截角」警語，卻不知有何用處，上網一查才驚覺這一小動作竟攸關食品衛生安全，引起網友熱議。

長年作為外食族的原PO在Dcard上發文分享，日前中午休息時間吃完午餐，發現便當盒外有一行字，上頭寫著「用餐畢請撕去截角」。由於是第一次注意到這件事，原PO上網搜尋才驚呼「原來這行字是有意義的」，用意是怕有人撿走、洗過後重複利用

貼文一出，許多網友驚訝留言「完全沒注意到便當盒上面有這個（警語）」、「小常識Get」、「不知道以為只是撕好玩的，順便可以集點」，同時也引來不少曾在餐飲業打工的過來人回覆道「這是真的，以前在火鍋店打工，老闆也叫我們回收再利用」、「很多交流道旁賣便當的，都會撿卡車司機吃完丟掉的盒子回去，洗完再裝飯來賣」。

而為防止使用過的餐具遭有心店家回收再利用，網友們不吝分享妙招，例如使用後記得將免洗筷折一半，避免被泡過漂白水再使用，或將免洗筷包裝撕掉；此外，為保護流浪貓、狗的安全，丟餐盒時也別將橡皮筋套回去、或套在斜對角，避免牠們翻垃圾時被橡皮筋套住脖子。

外食 便當 餐具

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