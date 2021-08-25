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阿嬤寵孫「數零錢買飲料」感動店員 網揭最慘下場

聯合新聞網 / 綜合報導
老人家寵孫，即使覺得手搖飲料不便宜也願意花錢購買。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
老人家寵孫，即使覺得手搖飲料不便宜也願意花錢購買。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

老人家疼愛孫子，對孫子的要求幾乎有求必應，一位大學生就目睹阿嬤為讓孫子喝到喜歡的飲料，掏出為數不多的零錢結帳，讓他想起幼時回憶，感性地說「有空的時候，記得多陪陪阿公阿嬤們」。

在飲料店上班的原PO表示，日前一位阿嬤牽著孫子來買飲料，阿嬤自己眼周流著目油，手裡捏著不多的零錢，卻對孫子說「要喝什麼就買什麼」，孫子便點了3杯飲料，偏高的價格讓阿嬤愣了下，但還是邊碎碎念著「現在飲料都那麼貴哦」，邊掏錢滿足孫子的願望。

此情此景讓原PO有些心酸，因為他也是由阿公、阿嬤帶大的，幼時懵懂不清楚價格，去商店時只聽到「想吃什麼就拿」，便選了一個要價80元的巧克力，當時他的阿公一樣被價格驚了下，也一樣買下商品只為讓孫子開心。因此，原PO便偷偷幫忙付了一杯的錢，哄騙阿嬤「今天打折送一杯」，又對弟弟說「你阿嬤對你很好，要記得要對妳阿嬤好一點」。

原PO最後提醒大家，有空要記得多陪陪阿公阿嬤，「他們都很想你們」，暖心呼籲讓網友紛紛表示「莫名心酸，原po好暖」、「謝謝原po讓這個世界更加美好」、「每天都很想阿嬤阿公，可是再也見不到他們了」。

不過也有店員提醒這種做法，也有可能引來另一種結果。「我之前幹過差不多的事情，我永遠記得那個阿婆跟她孫女，阿婆錢不夠兩杯，我自掏腰包送她一杯然後也說是活動，然後隔天她帶她全家大小來買」，該店員表示，隔天剛好他休假沒遇到，但那位阿婆在櫃檯盧了10分鐘，說「昨天有今天怎麼可能沒有」，導致他上班時被值班同事罵爆，「我只知道從此以後不能同情任何人」。

阿嬤 手搖飲料

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