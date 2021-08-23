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他自製插香神器連夾鏈袋商品都「不破壞外包裝」 引網友大讚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名丈夫自製「插香神器」，讓不少網友大讚。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
一名丈夫自製「插香神器」，讓不少網友大讚。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

前陣子家家戶戶都開始為了中元節準備許多供品來普渡拜拜，而依照習俗，每個普渡品上都需要插上一根香，以便好兄弟們享用，但若是要在每個普渡品上插香，就會破壞外包裝，也可能影響到食物的保鮮期，對此就有一名丈夫自製「插香神器」，讓不少網友大讚。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，自己老公自製插香神器，可以讓好市多的夾鏈袋商品「不破壞袋裝，就可以插香」。從原PO提供的照片上可見，在每個普渡品的旁邊都貼著一塊厚紙板，並利用紙板內的空隙插香，不但不會破壞食物的外包裝，也相當的穩固。

此文一出，便引起許多網友大讚，「好厲害啊」、「聰明、環保」、「真實用、感謝分享」、「好厲害！！太有智慧了」、「這個老公太厲害了」、「好點子這麼聰明」。

也有許多網友藉此分享各式插香秘訣，「我們家用橡皮筋」、「可以用橡皮筋」、「用紙捲成吸管狀，也可以，就不用用到吸管」、「我家用膠帶貼香就可以了，快速又方便」、「膠帶台放一組在旁邊就行」。

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