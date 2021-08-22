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女搭電梯回訊息手滑 手機「六樓墜地」結局曝光網愣：已下單

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友分享自己意外將手機從六樓摔至一樓，但手機完好無缺的幸運故事，引起網友熱議。圖片來源／ingimage
近日一名網友分享自己意外將手機從六樓摔至一樓，但手機完好無缺的幸運故事，引起網友熱議。圖片來源／ingimage

現代人手機不離身，時不時都在跟朋友聊天，或是在社群軟體上發文更新動態，萬一手機有個三長兩短或暫時故障，就會相當著急。近日一名網友發文分享自己新買的手機，不小心從六樓摔到一樓後完好無缺的故事，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「我的iPhone從六樓掉到一樓」，她在文中說明自己平時很愛惜物品，也從未摔過手機，沒想到日前邊回覆朋友訊息邊走進電梯，在電梯門關上之際，她突然手滑，「我就眼睜睜的看著我的手機直接飛出去，以非常完美的角度神準地掉進電梯門底下的那個縫裡⋯。」

原PO描述她聽到手機墜地的聲音，腦袋一片空白，「只能一直望著那個伸手不見五指的無底洞」，接著她趕緊衝去管理室，請警衛聯絡維修人員協助處理。原PO也坦言知道手機從六樓掉下去基本上凶多吉少，「但我不到一個月前才換12mini啊⋯心真的像碎掉一樣。」

後來電梯維修人員來了，原PO也成功拿回自己心愛的手機，沒想到手機只有一點小擦傷，連手機殼也幾乎沒有損壞，讓她大嘆不可思議，「到現在還不敢相信今天晚上發生的一切，已經不知道自己到底是倒霉還是幸運了。」文末她也提醒「最重要的是大家進電梯真的不要滑手機啦」。

貼文一出立刻引起熱議，網友紛紛開始討論手機殼的耐摔程度，「我之前也有類似經驗，我剛買到這個牌子新的殼，我的手機就從3樓摔下去，也完全沒任何事」、「我滴老天，最近在觀望的我想下單了」、「雖然像業配但我被燒到了，秒下單」。

原PO補充，就連手機殼的損傷程度都比原本想像中要來的少，讓她大讚手機殼的保護性。圖／取自Dcard
原PO補充，就連手機殼的損傷程度都比原本想像中要來的少，讓她大讚手機殼的保護性。圖／取自Dcard

Dcard iPhone 手機

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