男在超商ATM前站超久！他無奈求助原因曝光 網認：真的這樣

許多便利商店都會設置提款機（ATM），方便民眾隨時提款、轉帳等服務。然而，就有一名男網友發文表示，他到超商ATM領錢時，發現有些民眾都會在提款機前站很久，原因曝光後，引發大批網友熱烈討論。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示，日前他到超商領錢時，見到前方一名男子正在使用ATM，但卻在提款機前站非常久，原來對方正在挑選優惠券，讓原PO忍不住直呼「有沒有人也有遇過這樣？光選哪個優惠券選了好久」。

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「我也會選很久，不過要後面沒人我才會選」、「真的，都不知道要選哪個」、「我也選很久，但我會看後面是否有人排隊」、「我也選很久...這真的有選擇性障礙，每個都想點」。

不過，也有網友表示「遇到這種我都離開去別間」、「從來不領券，浪費時間」、「我都直接略過」、「真心覺得ATM優惠券很不怎麼優惠，直接跳過」、「之前還遇到兩個阿姨在那一起討論很久很久...我就想領個錢」。