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弟手機忘刪交友APP 給阿公用竟約到大學辣妹想見面

聯合新聞網 / 綜合報導
圖說：一名網友分享自己爺爺意外使用交友軟體，結識大學辣妹，並告訴她「我每天都會在運動公園」，鬧出一則笑話。(示意圖，人物與本文無關) 記者潘俊宏／攝影
圖說：一名網友分享自己爺爺意外使用交友軟體，結識大學辣妹，並告訴她「我每天都會在運動公園」，鬧出一則笑話。(示意圖，人物與本文無關) 記者潘俊宏／攝影

現在通訊軟體方便，不論老人、小孩都人手一支手機，以備緊急之用。不過老人家有時候不太會操作手機介面，常常鬧出笑話。有位女網友就在Dcard上分享她爺爺意外使用到弟弟沒刪除的交友軟體，居然還有大學辣妹跟她爺爺約見面，網友笑稱「以後妳要叫她阿嬤了」。

一名網友在社群平台表示，她弟弟最近想換手機，就把原本的舊手機給爺爺當作聯絡使用，不過因為弟弟沒有重置手機，所以之前安裝的軟體都還存在手機內。前陣子弟弟失戀，就在手機下載了許多交友軟體，因為弟弟外型出眾、身材高䠷，又是大學校隊籃球員，因此受到很多女性青睞。

沒想到爺爺有天和原PO說：「欸～妹咩啊，妳看偶這個幼齒的妹妹說想跟我見面欸」讓原PO超傻眼，一問之下才發現，爺爺透過交友軟體的唱歌功能，唱了首1950年代有名的台語歌曲「思慕的人」，意外吸引大學辣妹的注意。這位女大生還稱讚她爺爺「唱歌很有味道」，爺爺則回覆「有在社區活動中心練習」，還說自己老婆以前很愛聽他唱歌，看到這女大生驚訝表示「你結婚了？還玩這個？」

爺爺緊接著又回應「她走了」讓這位女大生不禁安慰起爺爺，還跟他說「你感覺好有經歷，光看照片還以為你是個身材好的屁孩」，並表示自己想要聽他「現場唱」，還想約見面。爺爺又回覆「我每天早上會去公園運動，可以在那邊看到我」，想不到女同學不僅沒發現異狀，還激動地表示「哇塞，一定是去單槓之類，我超愛男生手臂很壯」。

貼文一出，引發網友熱議。有人幽默表示「以後妳要叫她阿嬤了，還笑」、「這樣還聊得下去...哈哈哈」、「爺爺也太可愛」、「有笑有推」、「瘋掉，超好笑」、「爺爺很會」。還有不少人敲碗等爺爺唱歌「我要聽阿公唱歌！」、「想聽爺爺唱歌」、「卡等阿公唱歌」。

交友軟體

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