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以為兒闖禍！警察打來問「是不是某某某媽媽」 結局卻是驚喜

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位媽媽接到警察電話，本來還以為是兒子闖禍，沒想到警察是特別打來讚揚他兒子拾金不昧的行為。圖片來源／ingimage
日本一位媽媽接到警察電話，本來還以為是兒子闖禍，沒想到警察是特別打來讚揚他兒子拾金不昧的行為。圖片來源／ingimage

拾金不昧是一種美德，如果從小就懂得撿到無主物，也不能夠佔為己有的道理，是相當值得稱許的一件事。最近就有日本網友，兒子因為做了這樣的事，獲得警察的大力讚揚。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「yasumilk0923」最近分享，有次他接到一通電話，是從派出所打來的。對方警員向他核對了一些基本資訊，確認他就是某某人的母親。這讓yasumilk0923相當緊張，以為小孩子是不是犯了什麼錯，或者出了什麼意外。

不過，員警很快就說明源由。原來是yasumilk0923家的小孩子，在路上撿到了10塊錢日幣銅板。而這位小孩拾金不昧，把錢交給了警方。警察看到他這麼小，就有如此美德，因此特地致電表達感謝，讓這位媽媽感到相當驚喜。承辦員警還自掏腰包，以「運送費」的名義，獎賞了與小孩送來等值的10塊日幣。

網友們紛紛表示「真是個好孩子，一定要好好誇讚」、「好像送一塊還是一百萬，警察都有義務通知父母的樣子」、「我家小孩以前也做過同樣的事，結果被警察罵說十塊錢小錢就別送了」、「我以前也接到過同樣的電話，真的會很緊張」、「兒子很偉大、警察很溫柔」、「難得的好故事（哭）」。

警察 日本

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