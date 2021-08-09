她崩潰「穿雨衣騎車」必淋濕 網提3妙招：淋雨環島全身乾
近期受到西南氣流與颱風環流影響，全台各地都有滂沱大雨，尤其中南部更出現豪雨以上等級降雨。有網友抱怨，每次騎車穿一件式雨衣都「跟沒穿一樣」，永遠都是外面濕、裡面也濕。其他網友則建議他3招，包括改穿兩件式雨衣、買大一點的一件式雨衣、帶一套衣服更換。
有網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，「為什麼N年來每次騎車穿一件式雨衣都跟沒穿一樣，外面濕，裡面衣服、褲子也濕掉，已經換了4、5件了還是一樣，到底是我買錯還是？有人能為我解答一下嗎！真的很困擾餒」。
其他網友紛紛留言建議「我裡面還會多套一件10元雨衣，雨再怎麼大都沒事」、「那就買兩件式吧！ 你會發現之前跟笨蛋一樣在煩惱」、「花多些錢，買件好一點的2件式雨衣，曾經騎車環島，連續淋了6個小時的大小雨，裡面完全是乾的」。
還有人留言「兩件式的比較好啊，一件式的腳必濕啊，而且兩件式的腳套一下就傳好了，我覺得比一件式的好穿多了」。還有人搞笑留言「裡面先不穿衣服，到目的地才穿」、「裡面先穿比基尼，濕掉也沒關係」、「不要出門」、「裡面不穿就不會有這個困擾了」。
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