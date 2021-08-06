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新都市傳說？她曝連4年接「Nick來電」 網一看驚喊：我也遇過

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己連續4年接到名為Nick的男性來電，讓她相當困擾。 示意圖／ingimage
一名網友透露，自己連續4年接到名為Nick的男性來電，讓她相當困擾。 示意圖／ingimage

不少廠商在推銷商品或課程時，會選擇在人來人往的鬧區尋找目標，留下民眾的聯絡方式，用於日後傳遞廣告資訊。不過，近日有網友透露，自己有次將電話號碼留給一位名為Nick的男性，沒想到對方竟持續聯絡自己4年，讓她相當困擾。文章曝光後，意外釣出許多同樣經常被「Nick」聯絡的人，讓網友紛紛笑稱「Nick也太盡責」、「這是新都市傳說嗎」。

原PO在網路論壇Dcatd發文表示，19歲時她在台北市政府捷運站前遇到叫作Nick的男生，對方以邀請參加免費課程為由，向她詢問聯絡方式。由於當時她在趕時間，未多加思考就將電話號碼留給對方，卻從那時開始，這位Nick時不時就會打電話來。

原PO指出，目前她已經23歲，這4年間都沒有換過電話號碼，而Nick在這4年裡，一直持續和她聯絡，即使她封鎖對方的號碼，Nick總會再用不同的手機打來，且每次接起電話後，開頭總是會說「哈囉我是Nick，妳還記得我嗎？」讓原PO實在不堪其擾，無奈地說「這個叫Nick的人怎麼這麼有毅力？」

沒想到，文章曝光後，許多有相似經歷的網友紛紛留言「我17歲在士林夜市也遇到一個Nick，他也是用各種不同電話打來」、「我也遇到一樣的人，來攀談的第一句話就是我是Nick」、「我也有遇過，叫我勾課程，好像是直銷」、「我也遇過，whoscall還直接顯示他叫Nick」、「我也有遇過同一個人，每隔一個月就打來」、「他昨天才打給我」。

許多人都接過相同電話的窘況，讓不少人忍不住笑回「該說他很有毅力嗎」、「Nick也太用心了」、「什麼可怕的Nick集團」、「這是什麼新都市傳說」、「Nick工作好認真」；有人則認真建議「好毛喔，快點換電話比較好」、「在外面寫問卷我都不留真的號碼」、「建議直接換手機號碼」、「報警處理吧」。

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