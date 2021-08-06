皮蛋煮湯也好喝！她分享料理作法 老饕讚「到港式餐廳必點」

每一種食物都有其獨特風味，有人愛也有人不喜歡，有時候將幾種食材加在一起料理也會迸出新滋味，就有一名女網友在臉書分享自己很喜愛的一道湯「香菜皮蛋魚片湯」，她還透露料理作法，讓老饕們大讚到港式餐廳必點。

原PO在「廚藝公社」貼出「香菜皮蛋魚片湯」的照片，她說用什麼魚都可以，只要將魚肉切成薄片，而皮蛋一般都會蒸過來定型，至於湯頭大多會用高湯，但原PO都用自來高湯（自來水），等水滾了後再放入皮蛋、魚片、鹽、香菜，就很好喝。

網友們看了作法後也相當好奇，「好特別的煮法，改天來試看看」、「原來皮蛋能煮湯」、「放皮蛋很神奇欸」、「好特別喔~從沒想過用皮蛋來煮湯耶」、「沒試過耶，筆記下來」、「應該還可以加一些些豆腐」。

還有品嚐過這道料理的老饕表示，「高職時西餐老師有教學過，當時嚇傻一堆學生，煮完鍋鍋喝的精光」、「這道湯品是港式料理」、「到港式餐廳我都會點皮蛋香菜魚片豆腐湯，味道不錯」、「21年前在一家港式餐廳吃過皮蛋香菜魚片豆腐湯」。