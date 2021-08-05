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大數據分析網友怎麼看「小S辱華」？笑死、哈哈哈反嗆小粉紅出征「可悲」

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:小S臉書、小S女兒Elly IG

文／施佩儀

藝人小S徐熙娣辱華風波越演越烈，只因在社群平台發文替台灣東奧代表選手加油，提到「國手」2字，遭中國網友指控分裂國家。小粉紅們前仆後繼瘋狂出征，湧入微博、臉書、IG洗版怒罵，小S一夕之間丟了4個品牌代言，損失粗估3千2百萬以上，讓她心情大受打擊，在台灣短短4天引起80,874則的網路聲量，其中光是留言就高達78,640則。

image source:微博

台網友反嗆小粉紅「笑死」台味十足

由於兩岸政治話題敏感，名人的公私言論都會遭到思想審查，過去小S與其親友經常有「親中發言」踩到台灣網友紅線，如今意外惹怒小粉紅，讓人不禁好奇台網友的評論與想法。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》針對78,640則留言分析，發現對小S本人的喜惡評論不多，「笑死」、「哈哈哈」、「無聊」、「可悲」、「可憐」都是針對中國網友出征行為進行反擊，認為對方非常「玻璃」，甚至有「噁心」、「腦殘」、「智障」、「支那」、「有病」等極具攻擊性的詞彙大量出現，反中情結昭然若揭。

小粉紅翻牆挑起戰火 強調一中原則不容挑戰

不僅台灣網友的反應耐人尋味，另外，簡體字如「中国」、「台湾」也出現在熱門關鍵字中，多是對於小S的辱罵、批評藝人賺人民幣搞台獨與反對台灣是國家的言論，可見中國網友翻牆參戰的痕跡。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖(分析區間:2021/08/01~2021/08/03)


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他買珍奶手滑打翻遇好心店員幫免費重做 網紛分享類似經驗

炎炎夏日許多民眾總愛喝一杯手搖飲解渴，昨（3日）就有一位先生在臉書分享自己幫妻子買珍奶，結果不小心手滑，飲料掉在地上，他拿著打翻的飲料跟店員說要再買一杯，沒想到店員居然「免費幫他重做」，讓這位人夫感動不已。底下有店員現身說法，透露「某些連鎖店的教育訓練就是這樣，如果顧客在店門口打翻飲料，會免費補一杯新的」。

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