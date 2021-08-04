他買珍奶手滑打翻遇好心店員幫免費重做 網紛分享類似經驗

炎炎夏日許多民眾總愛喝一杯手搖飲解渴，昨（3）日就有一位先生在臉書分享自己幫妻子買珍奶，結果不小心手滑，飲料掉在地上，他拿著打翻的飲料跟店員說要再買一杯，沒想到店員居然「免費幫他重做」，讓這位人夫感動不已。底下有店員現身說法，透露「某些連鎖店的教育訓練就是這樣，如果顧客在店門口打翻飲料，會免費補一杯新的」。

一位網友在爆怨2公社PO文表示，剛剛去買珍奶給老婆，結果意外打翻飲料，沒想到他電子支付都已經準備好，跟店員說要再買一杯時，店員居然沒有跟他收費，還重新做了一杯給他，讓他感動喊「感謝好心店員，一生平安」。

貼文底下有網友分享，自己也曾經在飲料店門口打翻飲料，店員也重新做了一杯給他，實在是「揪甘心」。還有人說自己曾在夜市弄掉買好的麻油雞，結果老闆剛好經過，跟他說去拿兩碗不用錢。也有網友分享自己在連鎖速食店取餐後，飲料跟薯條高空墜樓，不好意思地向店員借拖把跟再次點餐，沒想到工作人員微笑跟他說「沒關係，我們清理就好」，還不收錢再幫他做一份，他表示「服務態度讓人稱讚」。

也有店員現身說法，他們透露，「其實這是SOP」、「某些連鎖店的教育訓練真的是這樣，標準SOP流程之一，顧客在店家門口打翻飲料，就會免費補上一杯新的」。這樣暖心的舉動，也讓很多網友稱讚「好棒的店員，老闆請到一位好員工。」、「就算是SOP我也還是很感謝店員」。