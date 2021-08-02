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桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

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他創意製作「新國民早餐」 網友：這個食材先不要！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友創意製作新的國民早餐，加入青豆引起其他人熱議。圖擷自老百姓日常三餐交流會
網友創意製作新的國民早餐，加入青豆引起其他人熱議。圖擷自老百姓日常三餐交流會

隨著東京奧運開幕至今，截至目前台灣已摘下2金4銀4銅，打破歷年參賽的紀錄，讓全台觀眾熱血沸騰。尤其奪下金牌的男子羽球雙打選手「麟洋配」王齊麟、李洋，在最後一球對手在決勝點（match point）提出挑戰，結果判定為界內球（in）因而勝出。賽後許多網友為此畫面製作許多周邊，更有網友開玩笑提議乾脆將該圖當成台灣的新國旗，為奧運賽事增加趣味性。

在最後一球的關鍵畫面中，球落在白色的場地線之內，為「界內球」，讓麟洋配成功奪金。而這幅綠色背景、白色實線及灰色圓點的畫面，也成為許多網友發揮創意的對象，被貼在口罩、衣服、信用卡及各種物品之上。

有網友就在臉書社團「老百姓日常三餐交流會」中，貼出自己製作的「新國民早餐」，只見照片中，原PO以成片海苔代替綠色背景，上面鋪上兩坨白飯模仿羽球邊線，但是那個「關鍵的一點」，居然是用人人害怕的「青豆」裝飾，引起眾多網友哀嚎。

有網友看到青豆後表示真的接受不能，「為什麼是青豆」、「青豆⋯⋯死刑」、「三色豆請轉換食材！謝謝」、「中間那點可以換成破布子嗎，不要青豆仁！」、「為什麼少了玉米跟紅蘿蔔」，也有不怕青豆的勇者網友大推原PO很有梗，應該加入「玉米和紅蘿蔔」。

東京奧運 臉書 早餐 國旗

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