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台灣妹子收到吳亦凡求救簡訊？網笑翻：詐騙跟得上時事

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸男星吳亦凡捲入桃色糾紛，可能將吃牢飯。圖／摘自微博
大陸男星吳亦凡捲入桃色糾紛，可能將吃牢飯。圖／摘自微博

大陸男星吳亦凡因被大陸網美都美竹爆料，涉嫌設局誘騙未成年女性，桃色風暴越演越烈。在北京警方微博公布的調查內容中，確定吳亦凡和都美竹發生過性關係，雙方自今年4月持續透過微信聯繫，而非吳亦凡所言「只見一面」，吳亦凡甚至轉給都美竹3.2萬元人民幣（約13萬台幣）。但警方查出案外案，匯款敲詐另有其人，有位劉姓嫌犯假扮成都美竹與吳亦凡團隊的任用律師，輪流向都美竹與吳亦凡團隊敲詐。

吳亦凡在台灣也有高知名度，這成了詐騙集團的新手法。有位台灣女網友收到署名「吳亦凡」的求救簡訊，內文如下：「你好，我是吳亦凡，我沒有侵犯那些女的，我現在被關進監獄，還差5000元就能交保出來，我的支付寶號碼是ＸＸＸＸＸＸＸＸ，你現在幫過我，我承諾讓你加入我的個人粉絲團，並替你寫一首屬於你的rap，謝謝。」

台灣網友收到署名「吳亦凡」的詐騙簡訊。圖擷自Ｄcard
台灣網友收到署名「吳亦凡」的詐騙簡訊。圖擷自Ｄcard

女網友笑開懷，她在Dcard有趣板貼出簡訊並發文，「收到簡訊快笑死，現在詐騙集團出頭真的很多ㄟ，大家打個5000元可以得到吳籤哥哥的rap喲」。

網友笑翻，「我要笑死超好笑」、「笑鼠太跟進時事了吧！」、「這是吳亦凡人最紅的時候了」、「淪落到被詐騙消費」、「我也好想收到…我想發限時哈哈哈哈」、「要詐騙錢還講一個沒人想救的」、「還幫我寫rap，他根本不會rap」、「現在詐騙集團新招真的很快」、「為什麼感覺真的會有年紀小的迷妹會付錢怕」、「靠，這哪是詐騙，這是講笑話吧」、「用膝蓋想也知道，監獄可以帶手機嗎」、「這個詐騙集團的智商令人堪憂」。

也有網友發揮柯南精神，「這...詐騙前要先做好功課啊 台灣沒幾個人在用支付寶的吧XD」、「這是台灣的手機號碼欸」、「我打過去沒人接」、「電話號碼查得到Line欸」。

吳亦凡 詐騙

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